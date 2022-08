Chicago P.D. 9, su Italia 1: anticipazioni di lunedì 5 settembre 2022

Lunedì 5 settembre su Italia 1 va in onda una nuova puntata di “Chicago P.D. 9”. Upton deve intervenire in seguito ad un tremendo incidente d’auto avvenuto nei pressi del fiume. Un assassino escogita sistemi contorti per ammazzare alcune persone. Burgess sfida lo zio di Makayla per ottenere la custodia della piccola. Leggiamo le trame del tredicesimo e del quattordicesimo episodio della nona stagione della serie.

Chicago P.D. 9: anticipazioni del 5 settembre 2022 (episodi 9x13 e 9x14)

Il titolo del tredicesimo episodio stagionale è “Un’agghiacciante verità”. Upton sta facendo jogging nei pressi del fiume. Improvvisamente è testimone di un terribile incidente d’auto e si fionda a salvare i passeggeri, in un’azione che quasi mette a rischio la sua stessa vita. La squadra comincia ad informarsi sulle vittime dello scontro, ma deve poi a tutti i costi trovare la persona responsabile di tale incidente. Il quattordicesimo episodio della nona stagione ha come titolo “Legami di sangue” . L'unità dell'Intelligence si mette sulle tracce di un serial killer che adopera dei sistemi contorti e perversi per uccidere, lasciando poi la sua firma sul luogo del delitto. Intanto Burgess, coadiuvato da Ruzek, si mette in combutta con lo zio di Makayla, per ottenere la custodia della bambina. Ma un giorno la babysitter della piccola viene trovata con delle brutte ferite sul corpo.

Dove e quando vedere Chicago P.D. 9 (5 settembre 2022)

I nuovi episodi di Chicago P.D. 9 vanno in onda su Italia 1 lunedì 5 settembre a partire dalle 21.20. La serie è visibile anche - in live streaming e on demand - su Mediaset Infinity.