C'è Posta per Te, la moglie di Stefano muore di tumore: la sorpresa di Chiellini e Bonucci è commovente

(Nel video in alto, la sorpresa di Chiellini e Bonucci a C'è Posta per Te al minuto 20.01)

Carla e Mariella fanno una sorpresa a Stefano. La suocera e la mamma del ragazzo decidono di andare a C'è Posta per Te per mostrare tutta la loro gratitudine nei suoi confronti, in virtù del sostegno dato a Francesca, l'ex moglie scomparsa a seguito di un cancro. Per lui, nello studio di Canale 5, arrivano Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, i calciatori della Juventus rispetto ai quali il giovane è un grande fan.

Tre anni è durata la malattia di Francesca. Lei aveva 24 anni quando si è ammalata, Stefano 27. Tutto è cominciato con un gran mal di testa, poi le visite: prima dall'otorino, poi dal dentista. Non se ne veniva proprio a capo. Infine una tac e la peggiore delle diagnosi: un cancro. E' stato proprio Stefano a portare alla mamma di Francesca la cartella clinica. Da quel giorno, mai ha mollato la compagna né la sua famiglia: insieme, tutti hanno combattuto, tra visite e minuscoli spiragli di speranza. Fino a quando il cosiddetto "ospite crudele", come lo definisce la mamma della ragazza, ha deciso di non risparmiarla.

"Siamo qui per dirti quello che pensiamo di te, per ringraziarti della tua straordinaria capacità di amare", gli dicono le due donne, sedute dall'altra parte della busta. "Ti sei fatto carico dei guai della ragazza che amavi. Hai realizzato il suo sogno, ma lei è stata costretta a vivere un incubo", aggiungono.

Dopo le dichiarazioni, a scendere dalla scalinata sono Bonucci e Chiellini, qui per un abbraccio rincuorante al ragazzo. E per consegnargli alcuni regali. In primis, uno scarpino da calcio, "ma solo il sinistro", dice Bonucci. "La destra che è più bella te la vieni a prendere a Torino durante una partita", aggiunge. Sì perché l'altro regalo è un invito allo stadio. "Prima che se ne andasse, Francesca mi ha detto di girare il mondo e di guardarlo con i suoi occhi, lo farò", assicura Stefano.