Christian 2, da stasera in tv: le anticipazioni della serie

Oggi, venerdì 24 marzo 2023 dalle 21.15 su Sky Atlantic, parte la seconda stagione della serie italiana di culto "Christian": un mix di dramedy, fantasy e gangsteristico che ne fanno un prodotto anomalo nel panorama televisivo di casa nostra. Di assoluto rilievo il cast capeggiato da Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, che vede in questa seconda stagione le new entry Laura Morante e Camilla Filippi.

Christian 2: anticipazioni, trama e cast

Christian è una serie televisiva italiana ispirata al graphic novel "Stigmate" di Claudio Piersanti e Lorenzo Mattotti. Andata in onda ad inizio 2022, la prima stagione ha introdotto il personaggio principale, Christian, uomo al servizio di un boss di nome Lino. Ci troviamo un una immaginaria periferia di Roma (Città-Palazzo), dove Christian è un conosciuto picchiatore della zona che un giorno si ritrova una stimmate che permette alle sue mani di fare miracoli invece che a botte. Un postulatore scettico di nome Matteo si mette sulle tracce di Christian, che nel frattempo ha stravolto la comunità di Città-Palazzo: con la morte del boss, il luogo è diventato un Regno in cui dominano valori nobili e rispetto per il prossimo.

Nel corso della seconda stagione della serie Christian è diventa l'indiscutibile punto di riferimento di Città-Palazzo. Le sue scelte diventano esempi per tutta la comunità. Il dubbioso Matteo si trova al cospetto di una complicata scelta: obbedire alla Parola di Christian o continuare malgrado tutti i recenti avvenimenti per la sua strada e schierarsi dunque contro di lui? Intanto approda in scena un'entità oscura, che si contrappone alla divinità buona: i due sono rispettivamente ribattezzati "la Nera" e "il Biondo". Quella per la libertà sarà una battaglia senza sosta, con tanto di ribaltamenti e colpi di scena.

"Christian" è una serie creata da Roberto Saku Cinardi e diretta da Stefano Lodovichi, frutto delle case di produzione Sky Studios, Lucky Red, Newen Connect. Anche in questa stagione troveremo un cast ricco e sorprendente, a partire da Edoardo Pesce nei panni di Christian e Claudio Santamaria in quelli di Matteo; e ancora Silvia D'Amico, Antonio Bannò, Francesco Colella, Gabriel Montesi, Romana Maggiora Vergano, Giulio Beranek e Ivan Franek. Più due importanti new entry: Laura Morante e Camilla Filippi.

Quando e dove vedere la seconda stagione di "Christian" e quante puntate sono

La seconda stagione di "Christian" è formata da sei episodi, ciascuno dalla durata di circa 50 minuti. La messa in onda prevede tre puntate, ciascuna composta da due episodi, in onda dalle 21.15 per tre venerdì su Su Sky Atlantic (canale 110) e su Sky Cinema due (canale 302); su Now, per gli abbonati al servizio, e on demand su Sky Go.