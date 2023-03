Christian 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

In onda oggi, venerdì 31 marzo 2023 a partire dalle 21.15 su Sky, la seconda puntata stagionale di "Christian" vede Città-Palazzo minacciata da Matteo che, guidato dalla "Nera", semina in giro i sette peccati capitali. Christian non riesce a fare nulla per salvare la vita di Stefanuccio: per il protagonista si prevedono tempi duri e complessi. Riuscirà a rimettere ordine in giro?

Christian 2, le anticipazioni del 31 marzo

Cominciata la scorsa settimana, la seconda stagione di "Christian" vede il protagonista come punto di riferimento della immaginaria Città-Palazzo, luogo ovviamente ispirato ad alcune periferie romane. La morte del boss locale Lino ha reso Città-Palazzo un posto dove regna il rispetto reciproco e dunque la pace. Indubbiamente il Regno necessita di alcune regole tutte da riscrivere e la puntata in onda questa sera pone un interrogativo a molti membri della comunità: come rilanciare e far sopravvivere l'economia locale? Lo spaccio è per fortuna un ricordo appartenente al passato e a Davide viene in mente di chiedere denaro a un latitante malato, in cambio di una guarigione miracolosa. Di fronte a questa prospettiva, Christian rifiuta, ma compie prontamente un nuovo miracolo: moltiplicare l'oro.

Un triste evento irrompe nel quartiere: nello spazzolarsi una enorme quantità di cibo, Stefanuccio muore. Christian non riesce a fare nulla al cospetto di un peccato capitale bellamente ignorato: la gola. Dietro questo episodio si cela la figura di Matteo.

La narrazione si sposta in avanti di quattro mesi: nonostante i continui miglioramenti di Città-Palazzo, Christian è ancora affranto dalla morte di Stefanuccio. Matteo è palesemente guidato dalla "Nera" e il suo destino sembra quello di distillare i sette peccati capitali. Michela viene colpita dalla lussuria e fonda gli “Amici di Christian”, una banda fanatica; gli avari scatenano un incontrollabile caos. Mentre Matteo ed Esther rafforzano il loro rapporto, Christian utilizza Michela e i suoi per tenere sotto controllo le strade. Il rapporto tra Matteo ed Esther si intensifica.

Nel cast della seconda stagione di "Christian" ritroviamo Edoardo Pesce nel ruolo di Christian e Claudio Santamaria in quello di Matteo. Gli altri attori coinvolti sono Silvia D'Amico, Antonio Bannò, Francesco Colella, Gabriel Montesi, Romana Maggiora Vergano, Giulio Beranek e Ivan Franek e - novità assolute - Laura Morante e Camilla Filippi.

Dove vedere "Christian" in tv e in streaming (31 marzo 2023)

La seconda puntata stagionale di "Christian" va in onda venerdì 31 marzo 2023 a partire dalle 21.15 su Su Sky Atlantic (canale 110) e su Sky Cinema due (canale 302); su Now, per gli abbonati al servizio, e on demand su Sky Go.