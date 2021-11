Christian De Sica: "In tv troppi attori cani"

Senza troppi giri di parole, Christian De Sica dice la sua sulla tv degli ultimi anni. Anzi, su chi la fa. Sempre più popolato da fiction, docu e serie di ogni genere, il piccolo schermo sarebbe diventato un altro palcoscenico dei social, dove vince - o meglio, lavora - chi ha più follower.

In un'intervista al Messaggero, l'attore romano commenta: "Ti basta accendere la tv per vedere tanti, troppi attori non professionisti, scritturati solo in base al numero dei follower che hanno sui social. E grazie che sono dei cani". Un'egemonia, quella dei social, che secondo De Sica andrebbe dunque a discapito di tanti professionisti. Insomma, come direbbe nei suoi film: "'Na cafonata pazzesca".

Il cinema, invece, ne resta al riparo (almeno per il momento). E proprio per il grande schermo Christian De Sica vuole girare presto un nuovo film con Massimo Boldi, sua spalla storica. Niente cinepanettone però: "Ho immaginato una storia più adatta a noi, a quello che siamo oggi - spiega ancora - la storia di due vecchi attori di cinepanettoni. Due tromboni rincoglioniti. Mi piacerebbe che a dirigere il film fosse mio figlio Brando, che gira ora a Napoli una storia d'amore horror".