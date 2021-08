Christina Applegate rivela: "Ho la sclerosi multipla"

Christina Applegate, 49 anni, dai suoi profili social ha annunciato di essere impegnata in una nuova battaglia contro la sclerosi multipla dopo aver già lottato contro un cancro al seno.

"Ho la sclerosi multipla" ha rivelato la star di 'Sposati con figli', apparsa anche in 'Friends' nel ruolo di sorella di Rachel, condividendo la notizia con gli oltre 1,4 milioni di follower che la seguono su Twitter: "Me l'hanno diagnosticata qualche mese fa. È stato uno strano viaggio, ma ho ricevuto grande sostegno dalle persone che conosco e che hanno la mia medesima malattia". Poi i dettagli sulla difficoltà del percorso di cura: "È stato un percorso difficile, ma, come tutti sappiamo, è un percorso che continua. A meno che qualche stronzo non lo blocchi". E ancora, in un post successivo, ha aggiunto: "Come ha detto uno dei miei amici affetto da sclerosi multipla: 'Ci svegliamo e facciamo ciò che dobbiamo fare'. Ed è quello che sto facendo io. Quindi ora chiedo che rispettiate la mia privacy mentre affronto questa cosa".

Hi friends. A few months ago I was diagnosed with MS. It’s been a strange journey. But I have been so supported by people that I know who also have this condition. It’s been a tough road. But as we all know, the road keeps going. Unless some asshole blocks it. — christina applegate (@1capplegate) August 10, 2021

Christina Applegate, la carriera e la lotta contro il cancro al seno

Vincitrice di un Emmy come guest star per il ruolo della sorella di Rachel/Jennifer Aniston in "Friends", Christina Applegate è stata anche protagonista nelle serie "Samantha Chi?" e "Dead To Me" e al cinema in commedie come "Bad Moms", "Libera uscita", "Come ti rovino le vacanze".

Nel 2008 Applegate era stata colpita dal cancro al seno e si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva e alla rimozione delle ovaie per prevenire un ritorno del tumore. Da quel momento è diventata portavoce del Lee National Denim Day e ha fondato nel 2009 la Right Action for Women, impegnata nella diffusione dello screening del cancro della mammella che le ha salvato la vita. Ora la 49enne americana si trova ad affrontare la sclerosi multipla, malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale.