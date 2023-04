Ci vuole un fiore, Chiara Francini a piedi nudi sul palco: ecco perché

Il secondo e ultimo appuntamento con Ci vuole un fiore, lo show condotto da Francesco Gabbani su Rai Uno e volto a sensibilizzare le persone verso il rispetto dell’ambiente, ha visto ospite Chiara Francini, con un vestito arancio - “simbolo di un tronco”, dice l’attrice - che ricorda i colori dell’autunno.

Il fiore simbolico

Anche Chiara Francini, vista di recente al Festival di Sanremo 2023 nelle vesti di co-conduttrice, ha portato sul palco di Ci vuole un fiore il suo contributo, e non è un caso che abbia tolto le scarpe in diretta: il suo fiore è l'invito a camminare a piedi nudi, perché “fa bene alle nostre terga e rassoda”. “Bisogna essere sostenibili e pure eleganti", ha aggiunto l’attrice. Dopo le sue parole, Gabbani l’ha aiutata a mettersi nuovamente le scarpe, tolte in precedenza per ricordare l’importanza del contatto con la natura. Dopodiché gli ha chiesto di presentarla al mondo della moda, perché sino a quel momento l’attenzione del conduttore era rivolta solo agli ambientalisti, secondo la donna. L’ha presentata, ovviamente, con le parole più ruffiane che potesse utilizzare, come da copione, e l’attrice ha risposto ironicamente: "Amo le persone spontanee". L’artista, sempre usando un tono ironico, ha più volte ricordato di essere un'attrice di teatro, in particolare parlando di modestia e bravura.

Un’esibizione di alta caratura

La Francini è tornata a parlare di inclusività, tematica di cui si parla spesso: “Io debbo sculacciarla perché lei si erge a paladino dell’ambiente, ma poi mi parla degli animalini carini. Dove li mettiamo quelli brutti? Vorrei rimediare e farlo diventare un programma inclusivo”. Una performance, quella da lei proposta per omaggiare gli animali "brutti", che la donna ha definito “di alta caratura intellettuale”, con Gabbani al pianoforte pronto a seguire le sue indicazioni e l'ospite decisa a intonare “Nella vecchia fattoria…”, cambiandone le parole e dando vita a uno sketch che poteva essere reso meglio.