Ci vuole un fiore, Francesco Arca parla dell'amore per i figli: "È naturale"

Seconda edizione per lo show condotto da Francesco Gabbani, Ci vuole un fiore, la cui prima puntata vede salire sul palco di Roma Francesco Arca, pronto a regalare il suo “Fiore” al pubblico di Rai 1; un fiore che parla di amore e protezione, perché amare i propri figli è naturale, come lo è difendere i propri cuccioli per gli animali. L’attore di Resta con me parte con un monologo dedicato alle persone più importanti della sua vita, la famiglia, e in particolare i suoi pargoli.

Il monologo

Francesco Arca inizia il discorso con una riflessione sulla naturalità delle cose: “Quando si deve rispondere a qualcosa di ovvio, spesso usiamo le parole ‘è naturale’, ma la domanda più importante è ‘ami i tuoi figli?’ ‘È naturale’”. L’attore ricorda la prima volta che ha visto la figlia e il senso di protezione e responsabilità che inconsciamente ne sono derivati, aggiungendo che “essere genitore è un scambio continuo con i figli: si cresce insieme, anche se sono io ad imparare più cose da loro”. In seguito si sofferma sui bambini che, come i cuccioli degli animali in natura, celebrano la diversità e non ne hanno paura perché “è naturale”. "Nel mondo animale essere genitori e figli non è solamente una questione biologica. Gli animali si prendono cura di tutti i cuccioli, anche quando appartengono a specie differenti”, dice l'attore, per poi concludere con queste parole: “Nella vita dovremmo poterlo fare anche noi e con la stessa naturalezza. Essere genitore per me significa proteggere, che tu sia un leone o un cerbiatto non fa alcuna differenza perché non c’è nulla che non faresti per i tuoi figli. I cuccioli vanno protetti, è naturale".

Francesco Arca rivela le sue priorità

Dopo il monologo, Gabbani prosegue l’intervento ricordando ad Arca le cose che i due hanno in comune: “Ci chiamiamo entrambi Francesco, siamo toscani e siamo due sex symbol!”, un’affermazione che suscita una fragorosa risata nel pubblico, anche se l’attore dichiara: “Sono vere tutte e tre le cose: mia figlia è perdutamente innamorata di te!”. Si passa a parlare della fiction Rai “Resta con me”, dove Arca interpreta un padre adottivo. Infine, i due si soffermano su un nuovo progetto legato all’ambiente, un documentario che andrà in onda sulle reti Rai e parla dell'equilibrio instabile fra tecnologia e natura.

Non solo, perché Francesco Arca rivela che se dovesse essere costretto a lasciare il pianeta, porterebbe con sé la famiglia, perché “senza di loro non funziono”, gli amici, “pietra miliare della mia vita”, i nemici, “altrimenti diventa tutto noioso”, una cassa di buon rosso toscano, e un maestro di ballo, perché “non ho mai ballato”. L’incontro termine dopo una danza improvvisata sulle note di “Deus” di Adriano Celentano.