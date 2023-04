Ci vuole un fiore: Francesco Gabbani e la promessa fatta a Piero Angela

La prima puntata di Ci vuole un fiore non perde occasione di commuovere il suo pubblico con un omaggio particolare: Francesco Gabbani mantiene la promessa fatta al compianto Piero Angela nella prima edizione dello show, di cui quest'ultimo era l'ospite di apertura dell'intera messa in onda. Presente tramite collegamento video, il divulgatore scientifico aveva proposto in diretta una poesia sull'ambiente, da lui scritta seguendo lo stile della canzone di Sergio Endrigo che dà il nome allo spettacolo.

Le parole di Piero Angela

La poesia toccava diversi argomenti, fra cui la necessità di interventi politici e l'importanza dell'informazione: "Per fare pulizia nel cielo, ci vogliono energie pulite. Per fare energie pulite, ci vuole tempo. Per fare più in fretta, ci vogliono molti investimenti. Per fare molti investimenti, ci vogliono decisioni politiche. Per prendere decisioni politiche, ci vuole un'opinione pubblica favorevole. Perché un'opinione pubblica sia favorevole, ci vogliono forti motivazioni. E perché ci siano forti motivazioni, ci vuole molta informazione". Piero Angela aveva terminato il suo intervento ricordando che è importante parlare di questi temi anche in un programma leggero, sì, ma che può essere portatore di idee.

La promessa di Gabbani

Quella sera Francesco Gabbani, entusiasta dell'intervento di Angela, gli aveva promesso che un giorno avrebbe messo in musica le sue parole, e così ha fatto il 14 aprile, sedendosi al pianoforte e cantando sulle notte di Ci vuole un fiore il testo scritto dal divulgatore scientifico. Un omaggio puro, senza fronzoli, partito dal video della sua comparsata nella prima edizione e proseguito con l'esibizione canora del cantante il quale ha iniziato a cantare dalla frase "per prendere decisioni politiche, ci vuole un'opinione pubblica favorevole". A fine esibizione, il conduttore si è alzato dalla sua postazione e, puntando un dito e gli occhi al cielo, ha dichiarato: "Piero, te lo avevo promesso".