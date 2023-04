Ci vuole un fiore, Levante punta alla moda: "Ogni vestito ha valore"

Grande serata quella di Ci vuole un fiore, che vede anche la partecipazione di Levante la quale sembra essere già pronta per il concerto del 27 settembre all'Arena di Verona. L'abbiamo vista cantare "Leggera", il suo nuovo singolo, con una grinta pazzesca, muovendosi sul palco con estrema disinvoltura, in perfetta armonia con la sua musica. D'altronde, dopo averla osservata al Festival di Sanremo, la sua performance non sorprende più di tanto, se non per l'entusiasmo e la leggerezza portati nelle case degli italiani. Ma la cantante quale "fiore" ha portato per l'occasione?

Il "fiore" di Levante

È il suo abito il simbolo da lei scelto per sensibilizzare le persone verso la tematica dell'ambiente; un completo marrone che la cantante aveva già usato in precedenza, durante la kermesse sanremese del 2020, con tanto di fotografia a dimostrarlo. Da qui è iniziato un dialogo sulla moda tra Levante e Francesco Gabbani, che non disdegna l'idea di riutilizzare vestiti per occasioni importanti. In un mondo in cui usare gli stessi abiti per più di una volta è visto come una cosa vergognosa, Levante afferma che "riutilizzare gli indumenti è molto ecologico, è glamour ed è alla moda". Chissà che magari questo appello non porti le persone che la pensano diversamente a cambiare idea: secondo la star, il "fast fashion" non è molto conveniente, perché ci si ritrova a comprare compulsivamente vestiti senza dargli la giusta importanza. Levante crede infatti che ogni acquisto debba avere un valore per chi lo compra e che ogni cosa vada presa con sentimento, perché l'amore è ciò che muove tutto. Lo stesso conduttore ha ammesso di utilizzare certi capi d'abbigliamento in più occasioni, e lo fa mostrando alcune foto di lui con il costume da scimmia e il kimono arancione di Occidentali's Karma.

Ossessione colorata

Non solo moda: Levante si dice anche ossessionata dai colori. Non è un caso che la copertina del suo ultimo album, Opera futura, sia verde: "Nei miei lavori mi muovo attraverso i colori. Per Opera futura ho usato il verde perché il tema principale è la speranza".