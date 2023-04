Ci vuole un fiore, Ornella Vanoni sulle api: "Non so dove lo mettano"

Le emozioni che Ornella Vanoni suscita ogni volta che sale su un qualsiasi palco sono tante e tutte diverse. Ci si aspetta sempre che accada qualcosa di esilarante durante i suoi interventi, e spesso è proprio così. Anche questa volta, sulle poltrone di Ci vuole un fiore, dove legge una poesia sulle api e ne racconta le caratteristiche peculiari, si lascia scappare un commento sul pennino dei fuchi, ma prima di arrivare al sodo, vediamo insieme cosa è accaduto durante l'intervento sul palco.

Le api

L'importanza delle api per l'ambiente è nota, ed è per questo che la cantante ha deciso di dedicare a questi animaletti una poesia di un noto poeta latino, Virgilio, ma il clou è arrivato dopo, quando la Vanoni ne ha descritto le caratteristiche, iniziando il discorso con una piccola rivelazione: il suo fisioterapista è anche un apicoltore, ed è proprio grazie a quest'ultimo che si è appassionata al tema delle api in natura: "Lui mi ha raccontato tutto, e ho letto il possibile sulle api, sono una persona curiosa!"

"Le api sono fondamentali per la natura, e per noi di conseguenza. Loro danno e prendono il nettare: siccome sono pelose, quando si posano su un altro fiore portano il nettare, questa è la catena delle api. L'ape Regina viene scelta secondo i loro canoni di bellezza, più la larva è bella più ha chance di essere scelta, e viene nutrita con la pappa reale. Se sono libere muoiono in poco tempo, se invece sono curate da una persona che se ne occupa, può vivere anche a lungo", racconta la Vanoni prima di parlare dei fuchi, i maschi delle api.

Il commento di Ornella Vanoni

"Poi arrivano i fuchi che servono per inseminare, non so dove lo mettano perché è una cosa privata: se in alto o in basso, questo non è chiaro. Non lo sa nessuno, forse l'apicoltore, ma è una cosa molto intima tra le api. Però, poverini, il loro pennino è anche il pungiglione, quindi appena lo infilano... tac, sono morti", dice la cantante. A far ridere i più in studio è il modo in cui la protagonista dell'incontro lo ha detto, rimanendo seria nonostante il tono usato.