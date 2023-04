"Ci vuole un fiore", stasera l'ultima puntata: Rosa Chemical e tutti gli ospiti

Stasera, venerdì 21 aprile, alle 21.30 su Rai 1, va in onda l'ultima puntata di "Ci vuole un fiore", il varietà condotto da Francesco Gabbani ed incentrato sul racconto dell'ambiente attraverso parole, musica e testimonianze. Uno show volto a sensibilizzare il pubblico sulle tematiche dell’ecosostenibilità, partendo da una piccola scelta quotidiana, per contribuire a preservare il futuro del Pianeta.

Anche in questa puntata, accanto al padrone di casa, Francesco Gabbani, le divertenti incursioni di Nino Frassica e i momenti di approfondimento con Mario Tozzi. Inoltre, un parterre di grandi ospiti porta in studio un fiore simbolico, una dedica d’amore alla Madre Terra: da Stefania Sandrelli e Roberto Vecchioni fino a Chiara Francini, Rosa Chemical, Laura Chiatti e Lorenzo Biagiarelli. Gabbani balla, duetta, interpreta alcuni dei suoi maggiori successi e brani di altri grandi cantautori. Accompagnato dalla sua band e da un corpo di ballo inclusivo e lontano dagli stereotipi composto da otto ballerini, con le coreografie di Luca Paoloni.

"Ci vuole un fiore" è una produzione di Rai Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Ballandi. Un programma di Lucio Wilson e Francesco Gabbani, scritto con Carmelo La Rocca, Duccio Forzano, Adriano Roncari, Giacomo Berdini, Manuela Mazzocchi, Matteo Catalano. La regia è di Duccio Forzano; scenografia di Gennaro Amendola; direttore musicale Valeriano Chiaravalle; coreografie di Luca Paoloni. Produttore esecutivo per Rai 1 Rossella Arcidiacono. Produttore esecutivo per Ballandi Luca Catalano.