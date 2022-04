Ci vuole un fiore, cosa c'è da sapere sullo show di Rai 1 con Francesco Gabbani e Francesca Fialdini

Un programma di infotainment su temi green per "sensibilizzare i telespettatori su un tema come quello dell'emergenza ambientale divertendoli". Così Francesco Gabbani, cantautore che in questa occasione indossa per la prima volta i panni del conduttore, spiega all'Adnkronos come sarà Ci vuole un fiore, lo show televisivo che lo vedrà venerdì 8 aprile in prima serata su Rai1 accanto a Francesca Fialdini. "La sfida di condurre l'ho accettata proprio per il tema, perché io ho un'attitudine green e l'ho sempre dichiarato, quindi quando Coletta (il direttore di Rai1, ndr) me lo ha proposto, ho accolto subito il suo invito", dice Gabbani, toscano di Carrara dove ha scelto di vivere "perché amo la natura del luogo e le Alpi Apuane", che si ritrova accanto un'altra toscana, Francesca Fialdini, di Massa.

"Conduco uno stile di vita green, ho un grande rapporto con la natura e se ami qualcosa fai di tutto per proteggerla" spiega il cantautore che è anche l'autore della trasmissione insieme a Matteo Catalano, Giuseppe Bosin ed Ernesto Assante. "E' la prima volta che scrivo un programma - spiega Gabbani - ma mi è venuto molto naturale trattandosi di un argomento che mi sta a cuore. Con gli altri autori, che diversamente da me hanno parecchia esperienza nella scrittura, c'è stata condivisone di intenti. Amo il tema, ma non sono un esperto e abbiamo costruito lo show con l'idea di fare informazione e divulgazione intrattenendo, e io sarò nei panni di chi apprende e non di chi insegna".

Come sarà 'Ci vuole un fiore'

Ma csa c'è da aspettarsi da Ci vuole un fiore? "Sarà un varietà nuovo, con balli, canti e ironia" spiega Gabbani veicoleremo concetti importanti per sensibilizzare le persone ad essere consapevoli dell'emergenza ambiente e a fare piccoli cambiamenti nella quotidianità che però sono importanti. Naturalmente ci saranno ospiti qualificati e scienziati autorevoli che ci diranno come stanno le cose anche con termini tecnici ma che magari, per essere più approcciabili dal pubblico, proveranno a spogliarsi della loro accademicità. Sono convinto che le cose, se raccontate in maniera più leggera, vengono assimilate meglio dalle persone, come faccio io nella mia musica che cerco di proporre una profonda leggerezza".

'Ci vuole un fiore' durerà lo spazio di una sola serata, anche se non è escluso un 'sequel'. "Pensavamo di fare più incontri - racconta Gabbani - ma poi abbiamo capito che era meglio concentrarlo in un unico evento. Poi se va bene, chissà, si potrà ripetere". Quanto a Francesca Fialdini, conduttrice professionista, "mi è stata di grande aiuto - dice Gabbani - Io ci metterò tutto me stesso nel presentare, lei invece lo fa di mestiere. Poi mi fa piacere avere accanto una donna alla guida di questo vascello, ci siamo trovati complici nel supportare questa causa, anche perché veniamo dalla stessa area geografica, io da Carrara e lei da Massa. Insieme facciamo provincia", scherza il cantautore che il 22 aprile sarà nei negozi con l'album 'Volevamo solo essere felici'. "Un'altra bella tappa del mio percorso artistico", conclude. 'Ci vuole un fiore' è una produzione di Rai1 in collaborazione con Ballandi. La regia è di Piergiorgio Camilli, mentre Andrea Giusti è il direttore della fotografia e Flaminia Suri firma le scene. Il produttore esecutivo per la Rai è Maria Rossella Arcidiacono, a cura di Francesca Bignami. Produttore Esecutivo per Ballandi è invece Luca Catalano.