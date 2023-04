Ci vuole un fiore, Roberto Vecchioni torna tra i banchi: "La scuola italiana è Cenerentola"

A Ci vuole un fiore è il momento di Roberto Vecchioni. Per correttezza e rispetto, prima di mandare in onda l’incontro Francesco Gabbani ha dichiarato che si trattava di un intervento registrato qualche settimana prima del lutto che ha colpito l’artista. Non solo: il conduttore non ha mancato di esprimere anche la sua sentita vicinanza alla famiglia. Il cantautore, lo ricordiamo, ha perso il figlio Arrigo, venuto a mancare il 18 aprile scorso all’età di 36 anni.

Roberto Vecchioni parla della scuola italiana

Nella registrazione l’artista, ex insegnante di liceo e professore universitario, è pronto a farsi interrogare da Gabbani come se i due fossero in una vera e propria scuola, con tanto di banco e sedia. La prima domanda è: “La scuola può fare qualcosa per educare le nuove generazioni al green?”, e l'alunno ha subito sottolineato l'importanza di studiare l'ecologia.

“L’ecologia dovrebbe essere una materia fissa a scuola, ma la cosa più importante di tutte è che si capisca in che mondo siamo e in che mondo saremo. I ragazzi lo devono capire, solo che la scuola non può farlo perché quella italiana, che ha i più grandi professori del mondo, è una Cenerentola: è trattata malissimo. Non ha mezzi, non ha niente. Non ha nemmeno programmi vitali. Siamo talmente indietro che l’ecologia arriva di striscio, da un angolo, e i ragazzi la vedono passare davanti senza poterla fermare”, ha risposto Vecchioni.

La natura

Al momento dell’argomento a piacere, il famoso “fiore simbolico”, il cantautore ha scelto di raccontare qualche aneddoto su chi ha “scritto, cantato, o vissuto per la natura”. “In primo luogo, tutti i primitivi, anche quelli di oggi che vivono nelle riserve indiane e australiane. Tutti loro sono una cosa sola con la natura perché non c’è differenza tra uomo, animale e pianta. Tutto è vivo. Un Indios qualche anno fa ha chiesto a un esplorare: ‘Ma perché voi correte e costruite sempre? Fermatevi un attimo e aspettate che la vostra anima vi raggiunga’. È una lezione grande”.

Il cantautore è poi passato a parlare di Italo Calvino citando “La speculazione edilizia”, Pier Paolo Pasolini che negli “Scritti Corsari” propone un passaggio sulla perdita delle lucciole, e infine Virgilio, perché "nelle sue Bucoliche e Georgiche emerge un grande amore per la natura e per le cose che l’uomo può fare con essa". “Per riassumerne in breve il pensiero, quest’ultimo dice: ‘Gli dei ci hanno consegnato il mondo perché noi lo mantenessimo così com’è’. Solo che Virgilio non poteva pensare che gli uomini si sarebbero creduti dei e avrebbero rovinato il pianeta”, ha concluso Roberto Vecchioni, guadagnandosi un 8 in pagella dal professor Gabbani.