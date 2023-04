Ci vuole un fiore, Rosa Chemical tra gaffe, leggende e consigli: ecco cosa è accaduto

È salito sul palco di Ci vuole un fiore anche Rosa Chemical, e lo ha fatto in un modo del tutto inaspettato, entrando di sorpresa sulle note della canzone "Bocca di Rosa”, cantata da Francesco Gabbani e perfetto richiamo al suo nome d’arte. “Dal momento in cui una persona vive d’arte è già privilegiata. Il mio sogno, più del successo e della fama, era esprimermi sin da quando ero un bambino, perciò ho realizzato il mio sogno”, ha detto l’artista dopo l’esibizione.

Consigli e nome d'arte

Per quanto riguarda l’ambiente, ha dichiarato di aver un bel rapporto con esso: “Ci tengo tanto. È tutto ciò che ci circonda, è lo spazio intorno a noi e questo studio ne è testimone. Dovremmo prendercene cura, e io nel mio piccolo otto anni fa ho scelto di non mangiare più carne”. Subito dopo Chemical ha detto: “Un consiglio che do a tutti non è di smettere di mangiare carne, ma di limitarne il consumo, anche perché gli allevamenti intensivi sono una grandissima fonte di inquinamento”.

Dopodiché Francesco Gabbani ha ricordato all’artista che il suo nome d’arte ha un legame con la natura, ma quest’ultimo ne ha svelato il vero significato: “La scelta deriva dall’ambiente di casa mia, perché mia madre si chiama Rosa, mentre Chemical riguarda il nome del gruppo a cui sono più affezionato: My Chemical Romance”.

La gaffe sul palco

Prima di leggere una lettera nota scritta dall’autore de “Il Piccolo Principe” e cantare la sua “Made In Italy”, il cantante ha raccontato una leggenda sulle rose rosse: “Si dice che le rose nascano bianche e prendano il loro colore dal sangue della dea dell’amore, Venere, e quindi che nella loro linfa ci sia il sangue della divinità. Perciò nelle rose c’è sempre un po’ di ses*o, amore e passione”. Un bel momento che in seguito ha portato a un fraintendimento esilarante quando il conduttore gli ha chiesto che “fiore” avesse portato e Chemical si è alzato la lunga giacca per prendere lo scritto dalla tasca. Gabbani ha pensato che si fosse lasciato prendere un po’ troppo dalla “passione”, ma il cantante, dopo aver trovato il foglietto, ha lasciato intendere che non era sua intenzione mostrare altro.