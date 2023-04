Ci vuole un fiore: Stefania Sandrelli parla di un nuovo film e di Dustin Hoffman

Grande e attesa ospite di Francesco Gabbani è Stefania Sandrelli, immensa attrice di cinema, TV e teatro amata da tutti gli italiani e sempre sorridente, che a Ci vuole un fiore ha raccontato dettagli della sua vita grazie a uno sketch pensato dagli autori e portato sul palco dal conduttore. Prima di iniziare il gioco delle 3 “R” - riuso, riduco, riciclo - l'artista ha parlato del suo rapporto con l’ambiente dicendo che “la natura è donna, la capisco, e ci capiamo”, per poi citare la vicenda di Kate Cunningham, una donna che ha sposato un albero di sambuco per evitare che venisse abbattuto per costruire una tangenziale.

Il gioco delle 3 “R”

Il gioco consiste nell’usare uno tre termini di cui sopra - riusare, ridurre e riciclare - per ogni parola formulata dal conduttore. La prima è “rabbia”: “Direi di ‘ridurla’, perché ti fa anche riflettere e quindi un po’ è giusto che ci sia”, ha risposto la Sandrelli. La seconda parola è “amore”: “L’amore è tutto. Senza amore si muore. In guerra, secondo te, aleggia l’amore? C’è qualcuno che può amare o è amato lì? La ‘riusiamo’ sempre, perché l’amore fa caldino”. La terza è un po’ strana, “Dustin Hoffman”, ma la risposta è fantastica: “È lui che ogni volta in televisione dice di amarmi. Io l’ho conosciuto anni fa e ho lavorato insieme a lui in ‘Alfredo Alfredo’. Abbiamo riso tantissimo perché è diretto, potente e simpatico, come te [si riferisce a Gabbani, ndr]. Quando l’ho incontrato era appena uscito ‘Il laureato’, e ora ti racconto un aneddoto: ad Ascoli Piceno abbiamo girato una scena in piena notte tra interno ed esterno macchina in cui dovevamo lanciarci di tutto e urlare, e abbiamo ricevuto applausi a scena aperta dalla gente. Quindi sì, Dustin Hoffman lo ‘ricicliamo’”.

Anticipazioni

Infine, con l’ultima parola - “cinema” - Stefania Sandrelli ha rivelato che presto la vedremo nuovamente al cinema: “È parte della mia vita ed è tutto per me. Vorrei rappresentare all’infinito, e in questo sono fortunata. Non so se hai visto ‘La prima cosa bella’, ma ho finito di leggere la sceneggiatura di un film di cui non posso ancora parlare e che ricorda un po' la pellicola di Paolo Virzì. Il regista mi ha già presentato la ragazzina che farà la mia staffetta. È la storia di una donna dalla sua nascita in poi, ma lì il mio personaggio non muore. Avrò da campare ancora una trentina d'anni, diciamo. Me li concedereste?”, ha chiesto al pubblico prima della dedica di Francesco Gabbani sulle note de "La prima cosa bella" di Nicola Di Bari.