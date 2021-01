“Ciao 2020”, lo show di Capodanno in Russia che prende in giro la tv italiana anni ‘’80

Un’ora di pura follia, luci al neon, lustrini, doppi sensi e ispirazione anni Ottanta: è la parodia creata dalla trasmissione satirica russa “Vecherniy Urgant (Evening Urgant)” condotta dal celebre personaggio televisivo Ivan Urgant. “Ciao, 2020”, un improbabile “Festival musicale di Capodanno” tutto in italiano - canzoni e dialoghi compresi - è stato trasmesso lo scorso 30 dicembre sul primo canale della tv pubblica russa 1 Pervyj Kanal, parodiando la tv italiana degli anni Ottanta.

Urgant ha girato un’introduzione al programma, mostrandosi in sala di regia e spiegando al pubblico che quest’anno non c’era stato il clima giusto per girare la tradizionale puntata di Capodanno e che quindi al suo posto sarebbe andato in onda per coprire il buco di palinsesto “lo show musicale del Capodanno italiano che si intitola ‘Ciao 2020’”.

"Ciao 2020", la parodia della tv italiana per lo show di Capodanno russo

A quel punto la scena è cambiata e il pubblico è stato catapultato in uno studio televisivo che per colori e ambientazione richiama subito alla mente quelli della tv italiana a cavallo fra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, così come i personaggi che lo hanno animato, i costumi (tra colletti molto grossi e profonde scollature), la grafica, i testi e le canzoni.

Ivan Urgant si è trasformato in Giovanni Urganti e ha condotto la finta trasmissione italiana presentando i vari ospiti musicali: tutti cantanti russi molto famosi, che hanno visto anche loro il proprio nome “italianizzato” e si sono prestati alla grottesca (e già cult) parodistica esibizione: ad esempio il gruppo Little Big (che ha partecipato all’Eurovision) è diventato la band dei Piccolo Grandi, il rapper Egor Kreed è diventato Giorgio Criddi, la cantante e attrice Olga Buzona invece ha impersonato tale Ornella Buzzi. Ognuno degli ospiti si è esibito parlando e cantando in un italiano abbastanza maccheronico ma comprensibile, tra battute insinuanti e giochi di parole abbastanza spinti. Anche le pubblicità (finte) erano in tema. Alcune canzoni sono state scritte in italiano appositamente per l’evento, altre invece come “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri sono state interpretati dai “Piccolo Grandi” in versione tecno.

La scaletta dello spettacolo:

00:00 Introduzione

01:30 Giovanni Urganti e Tutti Frutti – Cinque minuti

05:11 NILETTO NILETTI e Claudia Cocca – Crush

07:22 Alessandro Pallini

08:57 JONY – La Cometa

12:34 Ornella Buzzi

13:22 ARTI e ASTI – Bambina balla

17:43 Milanka e Gerolomo Paffuto

18:28 CREMA DE LA SODA – Piango al tecno

20:54 Gigi

23:05 La Dora – Innamorata

25:43 Pubblicità

27:25 Nicola Bascha con Danielle Milocchi – La Baldoria

30:03 Giorgio Criddi – Ragazza Copertina

31:41 Attrici del film "Quatro putane"

34:16 Giovanni Dorni – Cicchi

36:28 Ida Galicci

37:02 Julia Ziverti – Credo

39:35 Enrico Carlacci

41:01 PICCOLO GRANDI (Little Big)– Mamma Maria

46:55 Pippo il Secondo

49:47 La Soldinetta, Vittorio Isaia e Giovanni Urganti – Chiesi io al frassino