Ciao House - Cuochi americani in sfida, da stasera in tv: le anticipazioni

In onda per la prima volta in chiaro oggi, 6 luglio 2023, a partire dalle 22.00 su Food Network, "Ciao House - Cuochi americani in sfida" vede dieci aspiranti chef statunitensi vivere per otto settimane in una villa Toscana, dove si sfideranno a suon di piatti, prevalentemente della tradizione italiana.

Ciao House: anticipazioni format

In "Ciao House - Cuochi americani in sfida" troviamo la chef americana Alex Guarnaschelli e lo chef toscano Gabriele Bertaccini vestire i panni di padroni di casa di una bellissima villa Toscana. Qui vengono accolti dieci chef statunitensi alle prime armi che per otto settimane dovranno vivere insieme e affrontare una serie di prove culinarie, sia individuali che di squadra.

La dinamica può ricordare quella del "Grande Fratello", che sposa però lo spirito di alcuni cooking show. I concorrenti vivranno a strettissimo contatto e avranno la possibilità di assaggiare, commentare e soprattutto criticare i piatti dei loro avversari. Inevitabili si manifesteranno nel corso delle puntate coalizioni, simpatie e antipatie, strategie per eliminare un odiato avversario.

Le anticipazioni della prima puntata ci dicono che ognuno dei concorrenti dovrà cucinare un piatto capace di mettere in risalto le proprie abilità in cucina, ma anche in grado di evidenziare la sua idea di cucina italiana tradizionale. Il risultato stabilirà i due chef meritevoli di un vantaggio per la successiva prova, ma nessuno potrà dormire sonno tranquilli: un'eliminazione è dietro l'angolo. Oltre alle sfide, i concorrenti avranno la possibilità di scoprire esperienze locali e assistere a preziose lezioni culinarie.

Chi sono gli chef in competizione

Omar Ashley (Avenel, New Jersey);

Corey Becker (Brooklyn, New York);

Saba Duffy (Framingham, Massachusetts);

Trenica Johnson (Houston, Texas);

Jess Mahoney (Los Angeles, California);

Preston Paine (Dallas, Texas);

Sarah Raffetto (New York, New York);

Justin Robinson (Atlanta, Georgia);

Natalia Rosario (Chicago, Illinois);

Matt Wasson (Staten Island, New York).

Dove vedere “Ciao House” (dal 6 luglio 2023) in tv e in streaming

La prima puntata di "Ciao House - Cuochi americani in sfida" va in onda oggi, giovedì 6 luglio 2023, dalle 22.00 su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Il programma è visibile anche sul canale 416 di Sky.