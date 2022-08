“Cime tempestose” stasera in tv, cinque curiosità sul film

Oggi, 21 agosto, va in onda in prima serata su TV2000 “Cime tempestose”, versione del 1992 della celeberrima opera letteraria di Emily Brontë. Andiamo alla scoperta di qualche curiosità inerente al romanzo e a questa riduzione cinematografica interpretata da Juliette Binoche e da Ralph Fiennes.

Cime tempestose, cinque curiosità sul film

- Scritto fra il 1845 e il 1846, "Cime tempestose" (in originale"Wuthering Heights") è rimasto l'unico romanzo scritto da Emily Brontë (1818-1848), sorella delle scrittrici Charlotte ed Anne. Pubblicato nel 1847, fu inizialmente firmato lo pseudonimo di Ellis Bell. Malata di tubercolosi, Emily morì all’età di 30 anni mentre era impegnata con la stesura del suo secondo romanzo. "Cime tempestose" divenne poi uno dei classici della letteratura mondiale di tutti i tempi.

- Il romanzo di Emily Brontë ha avuto, tra lungometraggi per il cinema e per la tv, oltre 20 adattamenti audiovisivi. Considerando anche le versioni semplicemente ispirate o non dichiarate il numero sarebbe molto più elevato e pressoché impossibile da decifrare. La versione più importante è quella del 1939: diretta da William Wyler, uscì da noi con l’arbitrario titolo “La voce nella tempesta” con Merle Oberon nei panni di Cathy Linton e il grande Laurence Olivier come Heathcliff.

- I protagonisti della versione del 1992, in onda questa sera su Tv2000, sono Juliette Binoche e Ralph Fiennes. Mentre la prima aveva debuttato 9 anni prima, affermandosi nel corso degli anni ’80 come stella del cinema francese, il secondo è qui al suo esordio assoluto sul grande schermo. Un anno dopo con "The Baby of Mâcon" di Peter Greenaway e, soprattutto, con "Schindler's List" di Steven Spielberg spiccherà il volo. Quattro anni dopo la Binoche e Fiennes condivideranno il set de “Il paziente inglese”.

- All’inizio e alla fine della pellicola del 1992 fa un’apparizione la celebre cantautrice irlandese Sinead O’Connor, nei panni della scrittrice Emily Brontë. La partecipazione della O’Connor non è accreditata dai titoli di testa e di coda ed è da intendersi una presenza quasi “spirituale”.

- Ad impreziosire questa riduzione del 1992 diretta dal britannico Peter Kosminsky, troviamo la colonna sonora di Ry?ichi Sakamoto, premio Oscar nel 1988 per la soundtrack de "L'ultimo imperatore" di Bernardo Bertolucci e passato alla storia per aver mescolato la musica etnica asiatica con l'elettronica occidentale.

Dove vedere Cime tempestose stasera in tv

Cime tempestose va in onda oggi, 21agosto, su TV2000 (canale 55) alle 21.20 e in live streaming sul sito ufficiale del canale.