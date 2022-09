Cinquanta sfumature di grigio, stasera in tv: 5 curiosità sul film scandalo

Cinquanta sfumature di grigio, 5 curiosità sulla trilogia cinematografica. Tratti dai lavori letterari di E. L. James, i chiacchieratissimi adattamenti cinematografici sono stati successi al box-office. Questa sera Italia 1 trasmette il primo dei tre film: un’opportunità per andare alla scoperta di alcune curiosità sulla serie.

Le curiosità

- Come spesso capita per le riduzioni cinematografiche di casi letterari, anche per quelli tratti dalla saga di E. L. James sono stati presi in considerazione molti attori. Per il ruolo di Anastasia Steele sono stati fatti i nomi di Emilia Clarke, Felicity Jones, Elizabeth Olsen, Kristen Stewart e Shailene Woodley; per quello di Christian Grey la produzione ha pensato a Stephen Amell, Scott Eastwood, Ryan Gosling, Garrett Hedlund, Theo James, Robert Pattinson, Ian Somerhalder. I prescelti furono Dakota Johnson e Charlie Hunnam. Quest'ultimo abbandonò il progetto pochi giorni prima delle riprese (ufficialmente per altri impegni) e fu sostituito da Jamie Dornan.

- Le sequenze erotiche furono le ultime ad essere girate. L'intento della regista era quello di rendere più confidenziale il rapporto tra i due attori protagonisti. Tali sequenze furono realizzate sul set con i soli due attori, Dakota Johnson e Jamie Dornan, e la regista, Sam Taylor-Johnson.

- La regista Sam Taylor-Johnson doveva inizialmente firmare anche i successivi capitoli della serie: la Universal aveva già annunciato il suo nome per "Cinquanta sfumature di nero" (secondo film della serie). La regista annunciò in un secondo momento la volontà di abbandonare il progetto. Il motivo di tale defezione è riconducibile ai forti contrasti avvenuti durante la lavorazione del primo film tra la donna e la scrittrice E. L. James. La Taylor-Johnson fu sostituita da James Foley.

- Amalia Warner, moglie dell'attore Jamie Dornan ha vissuto piuttosto male il ruolo interpretato dal marito: anche se accompagnava abitualmente l’uomo sul set, quando il primo film uscì in sala si rifiutò di guardarlo. La situazione era critica al punto che cominciarono a diffondersi voci sull'impossibilità da parte di Dornan di interpretare anche i due film successivi, proprio per salvaguardare il suo matrimonio. Indiscrezioni poi smentite, anche perché gli attori erano all'epoca vincolati da un contratto per la realizzazione dell'intera trilogia.

- Negli Stati Uniti, "Cinquanta sfumatura di grigio" è uscito con il divieto R, ovvero film vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da adulti. Inizialmente la sceneggiatura pare che fosse molto più esplicita, contenente un livello di erotismo più esplicito. In quel caso la pellicola sarebbe stata con ogni probabilità contrassegnata da un NC-17, ovvero divieto totale ai minori di 17 anni.



