Circeo: quando inizia, trama, puntate, cast e anticipazioni

Circeo racconta la storia del famoso massacro avvenuto nel 1975 sul litorale pontino. Già alla base del libro "La scuola cattolica" (a sua volta diventato film), questo episodio è nella serie televisiva di Rai 1 vista attraverso gli occhi di un personaggio inventato: l'avvocato Teresa Capogrossi, interpretata da Greta Scarano. Leggiamo qualcosa in più su questa miniserie.

Quando inizia Circeo

La miniserie televisiva Circeo arriverà sul piccolo schermo ad inizio 2023.

Le puntate

Circeo è una miniserie composta da 3 puntate, ognuna formata da 2 episodi (per un totale di 6).

Trama e anticipazioni

Circeo racconta i fatti avvenuti a San Felice Circeo (litorale pontino) tra il 29 e il 30 settembre 1975. Due giovani amiche, Donatella e Rosaria, furono attirate in modo ingannevole da tre ragazzi in una villa di proprietà dei genitori di uno di loro. Entrambe furono vittime di torture, ma mentre Donatella riuscì a fuggire, Rosaria perse la vita. La serie racconta poi il successivo processo agli assassini, a Latina. Da quel momento Donatella diventò un simbolo del movimento femminista. A difendere Donatella troviamo Teresa Capogrossi, un personaggio di fantasia idealista e appassionato, che lotta per la giustizia con le unghie e con i denti.

Cast, ideatori, produzione

La protagonista di Circeo è Greta Scarano che, in una ricostruzione di fatti realmente accaduti, interpreta un personaggio di finzione: l’avvocato Teresa Capogrossi, ovvero colei che al processo sposerà la causa di Donatella, la ragazza sopravvissuta. La Scarano è affiancata da un cast di attori meno noti, molti dei quali giovani. Tra gli altri troviamo: Ambrosia Caldarelli, Angelo Spagnoletti, Francesca Antonelli, Benedetta Cimatti, Guglielmo Poggi. Partecipano Pia Lanciotti ed Enrico Ianniello. La regia delle puntate è di Andrea Molaioli. Nata da un’idea di Flaminia Gressi, Circeo è una miniserie prodotta da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Francesca Longardi per Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e Vis e Paramount+.

Dove vedere Circeo

Circeo andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Tutti gli episodi della serie saranno poi disponibili anche in streaming, live e on demand, sul portale RaiPlay.