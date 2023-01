Città segrete, da stasera la nuova edizione: le anticipazioni

Oggi, sabato 7 gennaio 2023, ha inizio la nuova edizione di "Città segrete", format firmato da Corrado Augias. La prima e la seconda puntata di questo mini-ciclo ha come protagonista la città di New York.

Città segrete: le anticipazioni della nuova edizione

Il programma di Rai Cultura "Città Segrete" va in onda su Rai 3 dal 2018. Ogni puntata del format è dedicata a una diversa città, raccontata a tutto tondo nelle sue sfaccettature, mediante episodi noti o meno e attraverso i racconti di biografie di personaggi legati ad un determinato luogo, ricostruite con le modalità della docu-fiction. Piazza, statue, vie ma anche qualche mistero non risolto dalla Storia.



Il 7 gennaio 2023 viene inaugurata la quinta edizione del programma, che comprende tre serate evento. Ben due serate sono dedicate alla città di New York, mentre il 21 gennaio la protagonista sarà Torino.

Conduttore e anima del programma è Corrado Augias, che non si limita al racconto e all'introduzione, ma è anche, in alcune parentesi, immerso in uno studio virtuale con mappe e ambientazioni in 3D, con cui il giornalista interagisce.

Si comincia con una delle città simbolo del mondo: New York, la metropoli cosmopolita per eccellenza, presentata come luogo di tutti e di nessuno, tempio, nel '900, di un nuovo rinascimento.

La Grande Mela è stata patria di artisti e banchieri, finanzieri e politici. La narrazione attraverserà le vite di Marilyn Monroe e di Jackie Kennedy, di Ella Fitzgerald e Joe Petrosino, di Jean Michel Basquiat e Malcom X.

New York è stato il luogo di ambientazione di una quantità sterminata di film e viene raccontata questa sera e sabato 14 gennaio con una prospettiva inedita.

Dove vederlo in tv e in streaming in tv (7 gennaio 2023)

La prima puntata stagionale di "Città segrete" va in onda oggi, 7 gennaio 2023, dalle 20.45 su Rai 3. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.