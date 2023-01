Città segrete, stasera in tv: anticipazioni della puntata su Torino

Va in onda oggi, sabato 21 gennaio 2023, la terza puntata stagionale di "Città segrete", programma firmato dal giornalista e conduttore Corrado Augias. In onda su Rai 3 a partire dalle 21.50, l'ultimo appuntamento di questo mini-ciclo è dedicato alla città di Torino, che verrà raccontata mediante i luoghi e i personaggi che hanno contribuito a decretarne la grandezza.

Città segrete: le anticipazioni del 21 gennaio

Il nuovo ciclo di "Città segrete", programma di Rai Cultura, ha avuto inizio il 7 gennaio 2023 con la prima delle due puntate dedicate a New York. Dopo il secondo appuntamento con la Grande Mela (14 gennaio), oggi, 21 gennaio 2023, va in onda il terzo episodio di questo nuovo ciclo, tutto incentrato sulla città di Torino.

A condurre il programma è Corrado Augias, grande giornalista e autore, oltre che conduttore televisivo; che in questa edizione agisce talvolta in uno studio virtuale, pieno di mappe e ambientazioni in 3D, in un racconto immersivo, dettagliato e non scontato.

La puntata di stasera, come si diceva, ha come fulcro la città di Torino. Parliamo della Capitale del Regno d'Italia, ma anche dell'industria automobilistica del nostro paese. Di Torino vengono raccontate tutte le tonalità: dai misteri alle curiosità, fino ad un approdo ad un ‘900, che ha visto il capoluogo piemontese rinnovarsi, guadagnando fama di città globale. Focus su due personaggi simbolo della città: il politico e patriota Camillo Benso di Cavour e la neurologa Rita Levi Montalcini, Premio Nobel nel 1986 per la medicina. Vedremo la Mole e il Museo egizio e attraverseremo strade, piazze e luoghi meno noti, fondamentali per la crescita storica, politica e culturale di Torino e, in assoluto, dell'Italia tutta.

Dove vederlo in tv e in streaming in tv (21 gennaio 2023)

La puntata di "Città segrete" dedicata a Torino va in onda oggi, 21 gennaio 2023, dalle 21.50 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.