Claudia Pandolfi, gli amori, il matrimonio lampo e i suoi difetti: "A volte sono volgare"

“Che belva mi sento? Fracchia, è possibile che nessuno lo abbia mai detto?”, sbotta Claudia Pandolfi appena entrata in studio di fronte a Francesca Fagnani. È lei l’ultima ospite nella scaletta della puntata finale di stagione di Belve. L’intervista entra subito nel vivo parlando della carriera dell’attrice e di tanti aneddoti vissuti sul set, specialmente in quello di Un medico in famiglia, la serie Tv con cui ha avuto il primo grande successo, o del film diretto da Tinto Brass, poi rifiutato per delle scene tra “L’hard e il ridicolo, come il giocare a m’ama non m’ama con i peli pubici”, per poi passare alla vita privata, agli amori e alla relazione con una donna.

Pandolfi parla dell’amore e de suoi difetti: “A volte bestemmio”

“Il mio pregio è che sono molto leale”, confessa Claudia Pandolfi, costretta poi ad ammettere il suo difetto: “A volte bestemmio e so essere molto volgare”. Stupita di aver confessato questo ‘segreto’, l’attrice poi sottolinea di non avere un bel rapporto con il clero: “Quando facevo catechismo dicevano che facevo domande scomode”. E poi vira sull’amore, vissuto spesso come un fardello, e del suo rapporto con Marco De Angelis, del quale è ancora molto innamorata, ma con cui non pensa di sposarsi. E allora Fagnani le ricorda del matrimonio lampo con Massimiliano Virgili, durato un mese: “Il matrimonio finì perché io in realtà non avevo nessuna intenzione di sposarmi, e lo avevo detto anche prima delle nozze ma mi convinsero che fosse solo ansia prematrimoniale”.

“Sono stata fidanzata con una donna”: la rivelazione di Pandolfi

“Il mondo femminile mi ha incuriosito per un breve periodo della mia vita”, con queste parole Claudia Pandolfi ha svelato a Belve di avere avuto una breve relazione con una donna, aggiungendo: “Mi sono innamorata di questa donna che per me era un faro, in quel periodo avevo parecchie inquietudini, ma non mi sono posta alcun problema e ho vissuto questa storia bellissima che è durata un mesetto”.