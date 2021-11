Claudia Pandolfi ricorda il successo di 'Un medico in famiglia': "Scioccante, sono stata male"

La carriera di Claudia Pandolfi è ricca di esperienze televisive e cinematografiche a cui adesso si aggiunge la serie Un professore che la vedrà protagonista insieme ad Alessandro Gassman a partire da stasera, giovedì 11 novembre. Tanto talentuosa quanto riservata, l’attrice romana non ha mai cavalcato la popolarità raggiunta negli anni, preferendo presenziare nei salotti televisivi nei limiti del suo lavoro. Ed è proprio per questo che oggi, a ridosso del debutto della fiction diretta da Alessandro D’Alatri, è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, per un’intervista che ha ricordato anche la sua partecipazione in Un Medico in Famiglia.

Nella serie cult degli anni Novanta e inizio Duemila Claudia Pandolfi interpretava Alice Solari, sorella della moglie defunta di Lele Martini, il personaggio di Giulio Scarpati. Il successo della fiction fu grandioso e per l’attrice fare i conti con tutta quella popolarità non fu semplice. "Fu scioccante, assolutamente ansiogeno, io sono una persona riservata" ha spiegato: "Una cosa di questo tipo è alienante, tipo un Truman show. Poi impari a gestirlo, a scomparire, a sottrarti. L'ho fatto da sola, a un certo punto stavo male, quando hai troppa attenzione delle persone hai assoluto bisogno di isolarti. Facendolo trovavo un equilibrio, avevo il lusso di avere una casa e, essendo una che esce poco anche di suo, mi sono dedicata a una vita di amicizie fidate".

Un medico in famiglia è andato in onda dal 1998 al 2016. Claudia Pandolfi come Giulio Scarpati hanno abbandonato il cast dopo due sole stagioni, ma mentre l’attore è tornato nelle successive stagioni, la collega ha definitivamente abbandonato il suo personaggio.