Claudio Baglioni torna in tv: tre prime serate su Canale 5

Dopo aver definitivamente smentito la possibilità di riprendere in mano prima o poi il timone del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni torna in tv, ma cambia rete. Il cantautore sarà protagonista di tre prime serate su Canale 5 - sabato 4, 11 e 18 dicembre - con un lifeshow d'eccezione, il primo nella storia della televisione italiana.

'Uà', questo il nome dello show-evento, si preannuncia unico e rivoluzionario per novità e cifra stilistica. Oltre a Claudio Baglioni - ideatore, autore e interprete - saranno tanti altri i protagonisti sul palco, personaggi della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro e della danza, con la direzione artistica di Giuliano Peparini. Ogni sabato sera un pezzo di vita, narrato, cantato, suonato, recitato, ballato, improvvisato.

Claudio Baglioni: "Ho sempre amato la tv e accolto l'invito di Mediaset"

Una nuova sfida televisiva per Claudio Baglioni, che fa sapere: "Ho sempre amato la tv. Non solo perché è, in assoluto, la platea più vasta di fronte alla quale un artista possa desiderare di esibirsi, ma anche perché è il più popolare dei media. L'unico davvero capace di raggiungere tutti, con un linguaggio chiaro, semplice, immediato, che sa far riflettere e sognare ma, soprattutto, regalare emozioni grandi e sempre nuove. In questo, somiglia molto alla canzone - continua il cantautore - un'arte povera ma universale, diretta e poetica, in grado di affascinare, farsi comprendere e diventare di tanti. Per questo ho accolto l'invito di Mediaset a pensare per lo schermo uno show sulla mia vicenda umana e artistica che comprendesse molte forme di espressione e di spettacolo, tra concerto e performance, musical e happening, intrattenimento e fiction, racconto e varietà. In un moto perpetuo che lega ogni storia e ogni età allo spazio e al tempo in cui vivono".

Silvio Berlusconi: "Per Mediaset è un onore"

'Uà' è un evento di cui Mediaset è orgogliosa, come spiega l'ad Silvio Berlusconi: "Per noi è un onore che Claudio abbia scelto Mediaset come editore per il suo primo vero programma televisivo. Il nostro pubblico e tutti gli italiani potranno godersi la storia e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Un grazie di cuore a Claudio da parte mia e di tutta Mediaset".