"Uà" di Claudio Baglioni, ultima puntata: la scaletta degli ospiti

Ultima puntata, sabato 18 dicembre 2021, on Uà - Uomo di varie età, il life-show per la tv ideato, scritto e interpretato da Claudio Baglioni. Uno spettacolo-evento ricco ogni settimana di ospiti provenienti del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo e impreziosito del talento e da quel tocco di genialità che il padrone di casa porta sul palco per raccontarsi tra vita e carriera, anche se finora gli ascolti non lo hanno premiato. L'appuntamento è, come sempre, in prima serata su Canale 5.

Gli ospiti in scaletta dell'ultima puntata del 18 dicembre

Lunga la lista degli ospiti anche in questa terza ed ultima puntata. Nomi d'eccezione del panorama italiano calcheranno il palco e si passeranno il testimone, dall'etoile Eleonora Abbagnato ad Alessandra Amoroso e Serena Autieri, Pippo Baudo, Riccardo Cocciante, Fabio Concato, Andrea Delogu, la coppia di comici Nuzzo e Di Biase, Stefano Fresi, e ancora il famoso flautista Andrea Griminelli, Enrico Lo Verso, Mahmood - che a febbraio tornerà a Sanremo in coppia con Blanco - Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Anna Oxa, Tommaso Paradiso, Giuliano Peparini, Leonardo Pieraccioni, Alessandro Preziosi, Massimo Ranieri - anche lui nel cast del Festival numero 73 - Alessandro Siani, Ornella Vanoni e Luca Ward. Tra gli ospiti anche Rosario Fiorello, che però parteciperà soltanto in voce.

Nel backstage c'è Peparini

Gli ospiti si alterneranno su un palco di 1.000 metri quadrati - illuminato da 800 corpi luminosi e valorizzato da più di 200 professionisti di produzione - insieme al padrone di casa Claudio Baglioni, con la direzione artistica di Giuliano Peparini.

Un appuntamento unico tra grande musica, performance spettacolari, racconti evocativi, emozioni e sketch esilaranti. Un affresco totale narrato, cantato, suonato, recitato, illustrato, ballato, improvvisato, colorato, per un racconto di vita vera e di arte varia come una corsa a mezz’aria che va da un sogno alla realtà.

Uno show di grande spettacolo (ma di bassi ascolti)

E chissà se questa volta, per il gran finale, gli ascolti premieranno il coraggio dello show di Baglioni che, fino ad oggi, ha ottenuto invece risultati di Audience un po' tiepidi. Il competitor è forte: su Rai Uno c'è la finale di Ballando con le Stelle, varietà di Rai Uno condotto da Milly Carlucci che ha sempre vinto la sfida nelle settimane passate.