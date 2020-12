The Voice Senior, Clementino in lacrime per la mamma

Il rapper non ha trattenuto le lacrime davanti a un emozionante omaggio di Al Bano alla madre di una concorrente. Il programma di Rai1 si riconferma anche in questa seconda puntata campione d'ascolti: vince la serata con 4.2 milioni e il 18,9% di share

Clementino in lacrime ancora non si era mai visto a 'The Voice Senior', dove, al contrario, mostra un'energia travolgente ed è sempre pronto a regalare esilaranti siparietti comici, soprattutto con il 'compaesano' Gigi D'Alessio. Nella puntata di venerdì 4 dicembre, invece, il rapper non ha trattenuto l'emozione davanti all'omaggio di Al Bano alla madre 88enne della concorrente Roberta Cappelletti - 64 anni, romagnola - sulle note di 'Mamma'. Finita la performance, Antonella Clerici ha fatto salire sul palco la signora, grande fan del cantante pugliese che ha intonato l'indimenticabile canzone di Beniamino Gigli. E Clementino, sotto al cappello, è crollato.

Il video dell'omaggio di Al Bano

The Voice Senior campione d'ascolti

Il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici - versione over '60 di The Voice - si riconferma anche in questa seconda puntata campione d'ascolti del venerdì sera con 4.2 milioni di telespettatori e il 18,9% di share. The Voice Senior batte in sovrapposizione il Gf Vip con il 19.08% contro il 16.58%.

The Voice Senior, sul palco anche il papà di Giorgia

Giulio Todrani, papà della cantante Giorgia, si è presentato alle Blind Audition, conquistando tutti i giudici. Nel team di Loredana Bertè, inizia la sua avventura a The Voice Senior. Dopo l'esibisione, è stato Gigi D'Alessio a riconoscerlo: "Sei il papà di Giorgia. Ti devo ringraziare perché grazie a te è nata la più bella voce italiana". Commosso il signor Giulio: "A Giorgia le ho fatto fare una grande gavetta. Ha cominciato con me a 16 anni, con i tour, facevamo le serate e lei faceva i cori. Ha cominciato da zero, ma lei era così già a 16 anni, cantava in questa maniera".