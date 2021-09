Cloris Brosca torna in tv: dove rivedremo la Zingara più famosa del piccolo schermo

Luna Park è stato un programma televisivo in onda dal 1994 al 1997, nella fascia preserale di Raiuno. Da Pippo Baudo a Carlo Conti, tanti i conduttori che si sono avvicendati al timone della trasmissione, ma uno, in particolare, è il personaggio rimasto legato alla sua storia: la Zingara, protagonista del gioco più famoso, che aveva il volto di Cloris Brosca.

A distanza di anni, oggi l’attrice è pronta a tornare in onda grazie al nuovo programma Citofonare Rai2, condotto da Simona Ventura e Paola Perego a partire da domenica 3 ottobre. La presenza dell’attrice napoletana è stata fortemente voluta dalle presentatrici che, come anticipa Tv Blog, per lei hanno pensato al ruolo di ‘vicina di casa’. Oltre a Brosca, nel cast del programma ci saranno anche Nicola Prudente, in arte Tinto, che riporterà su Rai2 il frigo dei vip,con i telespettatori chiamati a indovinare l’identità del personaggio famoso, l’ex concorrente de L’Eredità Massimo Cannoletta, l’imitatrice influencer Alessandra Rametta, Simon and the star per l’immancabile oroscopo, Alessandro Magagnini per il giardinaggio e Gianluca Timpone.

La carriera di Cloris Brosca

Dopo il successo ottenuto come Zingara del Luna Park di Ra1, diventato anche uno spin-off itinerante durato quasi 8 anni, Cloris Brosca ha condotto I Fatti Vostri nella stagione 2000-2001. In seguito l’attrice, nata a Napoli 64 anni fa, ha recitato per le serie tv La squadra, Raccontami per poi tornare a dedicarsi al teatro, sua vera grande passione.

"È difficile riuscire a superare la notorietà e il fascino della Zingara" aveva raccontato in un’intervista: "In quel periodo ero talmente impegnata che non avevo neanche il tempo di pormi la domanda ‘Ma come mi sento io in tutto questo? Come posso far volgere questa cosa verso i miei interessi, quelli teatrali?’. Ero troppo frastornata da tutta una serie di impegni. Quando mi sono fatta questa domanda, sono rimasta con la voglia di restare per un anno ferma per capire cosa volessi fare davvero e poi ho cominciato a buttar giù idee e testi per spettacoli teatrali".

La vita privata di Cloris Brosca

Cloris Brosca è sposata con un cardiologo di origini campane conosciuto al matrimonio di Riccardo Donna, regista dello show Luna Park. Ospite di Caterina Balivo nel programma Vieni da me, Brosca ha parlato del sentimento che la lega all’uomo della sua vita, forte come il primo giorno dopo i vent’anni di matrimonio.