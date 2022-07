Coca Cola Summer Festival 2022: cantanti, scaletta, date e dove seguirlo in tv

Al via il Coca Cola Summer Festival 2022, appuntamento itinerante estivo che regala uno spettacolo musicale dal vivo con gli artisti più noti. L'evento, organizzato da Coca-Cola in collaborazione con Radio 105, parte venerdì 15 luglio da Lignano Sabbiadoro, per poi spostarsi a Rimini (il 22 luglio) e a Paestum (29 luglio). Le serate andranno in onda in radio, tv e in diretta streaming, condotte da Rebecca Staffelli e Mariasole Pollio. Di seguito tutte le informazioni.

I cantanti della prima puntata

La prima puntata è venerdì 15 luglio in diretta da Lignano Sabbiadoro. Ad esibirsi sul palco Annalisa, Dargen D’Amico, Baby K, Fred De Palma, Rocco Hunt, Aka 7even, The Kolors, Gemelli Diversi, Matteo Romano, Nika Paris, Room 9, Follya, Vegas Jones, Tredici Pietro, Sottotono, Chadia Rodriguez, Dani Faiv, Damante, Edoardo Brogi, Berna, Crytical, Big Boy, Hanssel Delgado.

I cantanti della seconda puntata

Da Rimini, venerdì 22 luglio, la seconda puntata che vedrà protagonisti Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Michele Bravi, The Kolors, Gemelli Diversi, Samuel, Nika Paris, Room 9, Follya, Riki, Vegas Jones, Sottotono, Chadia Rodriguez, Federico Rossi, Mr Rain, Deddy, Berna, Didy Naicok, Hanssel Delgado, Briga, Albe, Alfa

I cantanti della terza puntata

L'evento si conclude a Paestum venerdì 29 luglio. Sul palco Elodie, Noemi, Alvaro Soler, Baby K, The Kolors, Gemelli Diversi, Chadia Rodriguez, Alice Merton, Vegas Jones, Sottotono, Nika Paris, Room 9, Follya, Hanssel Delgado, Berna, Tecla, Crytical, LDA, Tropico, Lil Jolie.

Dove seguire il Coca Cola Summer Festival 2022

L'ingresso all'evento è libero per il pubblico. Per seguirlo a distanza, invece, l'appuntamento è su Radio 105, partner ufficiale dell'evento, ma anche in diretta streaming e sul canale 66 del digitale terrestre.