Quando inizia “Il collegio 7” su Rai 2

Sono tanti i telespettatori che aspettano impazienti la nuova edizione de “Il collegio”. Da diversi giorni vanno in onda su Rai 2 delle strisce quotidiane dedicate alle selezioni. Inizialmente prevista per il 27 settembre, la settima stagione del docu-reality è slittata di qualche settimana. Scopriamo quando verrà trasmessa la prima puntata del programma.

Quando inizia Il collegio 7

C’è grande attesa per l’inizio del docu-reality di Rai 2 “Il collegio”. Il format non ha bisogno di presentazioni, ma come annunciato ormai da qualche mese c’è una grande novità: nel ruolo di narratore Nino Frassica sostituisce Giancarlo Magalli. Il programma doveva inizialmente partire martedì 27 settembre, ma dato il rinvio ai telespettatori sono attualmente proposte delle pillole (in onda alle 20.25 su Rai 2) dedicate alle selezioni: un modo di vedere in che modo sono stati scelti quelli che saranno presto i protagonisti della settima edizione.

Ma quando parte il programma vero e proprio?

Per gustarsi le nuove puntate bisogna attendere il giorno martedì 18 ottobre. “Il collegio” viene trasmesso alle ore 21.20, naturalmente su Rai 2. Ricordiamo che la settima edizione del docu-reality è ambientata nell’anno 1958, momento cruciale per l’Italia, che si apprestava a vivere il “Boom economico” che risvegliava la nazione dopo le rovinose conseguenze della Seconda Guerra Mondiale.

Dove vedere Il collegio 7

A partire dal 18 ottobre, le nuove puntate del docu-reality “Il collegio” vanno in onda tutti i martedì, dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi del programma sono inoltre visibili sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.