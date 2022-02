Colpo di fulmini: su DMAX disastri negli USA, nelle Filippine e anche in Italia

Colpo di fulmini torna a raccontare i cataclismi in giro per il mondo, approdando per la prima volta anche in Italia, dove una tempesta si abbatte su Alpi e Prealpi.

Le nuove puntate in prima televisiva vanno in onda oggi – domenica 6 febbraio - a partire dalle 12:30.

Anticipazioni nuovi episodi

Alcune forti inondazioni vanno a colpire lo stato USA del Texas; i soccorritori dovranno cercare di salvare tre donne e un cane da una situazione talmente pericolosa da far pensare al peggio. Ci sposteremo poi nelle Filippine, dove il tifone Kammuri sta devastando il paese. Saranno almeno 13 le vittime di questo flagello dell’Estremo Oriente.

Nella puntata successiva, in California, alcune persone vengono costrette ad abbandonare la propria auto a causa di un incendio fuori controllo. Nel frattempo alcune tempeste distruggono alcune strutture nel Nord Italia, provocando dei danni difficilmente calcolabili.

Colpo di fulmini, il programma di DMAX

Colpo di fulmini è la serie che viaggia per il mondo raccontando alcune delle calamità naturali più famose e non. Si passa da disastri dai toni più cupi a situazioni più leggere, dove alcune persone si trovano semplicemente al posto sbagliato nel momento sbagliato. Trombe d’aria, uragani, incendi, tsunami, terremoti: il mondo è la nostra casa ma non manca di insidie.

Dove vederlo oggi in tv (domenica 6 febbraio)

Colpo di fulmini è in onda alle 12:30 con due nuovi episodi su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale.