Come finisce la prima stagione di Terra amara: tutte le anticipazioni

"Terra amara", soap opera turca di Canale 5, si avvia al finale della sua prima stagione. Zuleyha, Yilmaz e Demir saranno protagonisti di vicende che terranno incollati i telespettatori fino ad un ultimo grande colpo di scena. Leggiamo nel dettaglio cosa accade nelle ultime sequenze della prima stagione (di quattro).

Come finisce la prima stagione di Terra amara

La soap opera “Terra amara” (titolo originale: “Bir Zamanlar Çukurova”) è sbarcata su Canale 5 il 4 luglio 2022 in day time. Quella che inizialmente era una scommessa di Mediaset si è invece rivelata una scelta vincente, oltre le più rosee aspettative. Di conseguenza la collocazione della serie è andata ben al di là del periodo estivo, prendendo spiritualmente il posto della telenovela spagnola “Una vita”, trasmessa dalla stessa rete e terminata per sempre ormai da qualche mese.

“Terra amara” fonda la sua essenza nel triangolo sentimentale Zuleyha - Yilmaz – Demir. Una storia dalle forti tinte melodrammatiche, fatta di continui colpi di scena, gelosie, rivelazioni: le girandole sentimentali producono emozioni a non finire. Ma come finisce la prima stagione di “Terra amara”? In prima battuta è bene specificare che la programmazione italiana è ben lontana dalla conclusione assoluta della serie. In Turchia l’ultima puntata è stata trasmessa il 16 giugno 2022.

Ad inizio febbraio 2023 si conclude su Canale 5 la prima stagione della soap turca. Ricordiamo che in patria la prima annata è composta da 35 episodi, ciascuno dalla durata di circa due ore. In Italia le puntate sono molto più brevi e frammentarie, formate da un totale di 168 episodi.

Ma cosa accade nel finale della prima stagione di “Terra amara”? La protagonista femminile, Zulheya, fa una scoperta: è incinta del suo secondo figlio. Ma un dubbio si presenta inesorabile: il bambino potrebbe non essere di Demir. Incredula per le parole della dottoressa, Zuleyha assiste all’ira di suo marito: quando la donna comunica a Demir il responso delle visite d’ordinanza, l’uomo impugna una pistola accusando la moglie di averlo tradito con Yilmaz. La donna mostra un grande sangue freddo e comunica a Demir di averlo sposato solo per salvare la vita all’uomo che da sempre ama: Yilmaz. A quel punto Yaman cambia l’obiettivo ed è intento a sparare contro Yilmaz, anch’esso presente in questo drammatico momento. La prima stagione della serie termina con un colpo di pistola. Demir ha davvero ucciso Yilmaz? L’ultima puntata della prima stagione lascia lo spettatore nel dubbio, non mostrando le conseguenze dello sparo.

Dove vedere Terra amara in tv e in streaming

Le puntate di Terra amara vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.30. Gli episodi della soap turca sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.