Come finisce "Lolita Lobosco 2": spoiler ultima puntata

Andrà in onda domenica 12 febbraio 2023 l'ultima putata di "Le indagini di Lolita Lobosco" almeno secondo il palinsesto ufficiale, che - lo ricordiamo - può subire variazioni. E le anticipazioni Rai permettono di sapere già come finirà la serie tv con Luisa Ranieri nei panni del vicequestore del commissariato della Polizia di Stato a Bari. A capo di una squadra di soli uomini, Lolita è una donna del Sud, mediterranea, vivace, empatica, in un mondo ostinatamente maschile, proprio come nei libri da cui è ispirata la fiction, scritti da Gabriella Genisi.

La trama dell'ultimo episodio - SPOILER

L'ultimo episodio, come sempre in prima serata su Canale 5, sarà il sesto. E per Lolita sono giorni difficili. Non bastavano la frattura con Danilo e il senso di sconfitta per non essere venuta a capo dell’omicidio di suo padre… Ci voleva pure un omicidio in un teatro di periferia! Così, assieme ai suoi fidati collaboratori Forte ed Esposito, Lolita si mette alla ricerca di indizi sulla morte di un attore assassinato sul palcoscenico a colpi di forbici da sartoria. Per trovare il bandolo della matassa, Lolita deve muoversi in un mondo popolato di attrici invidiose, produttori truffati e amanti tradite. Una promozione per Forte riporta la gioia a casa con Porzia, come anche una notizia inaspettata rallegra Lello e Caterina, per i quali è finalmente tempo di convolare a nozze. Lolita, al fianco di Angelo, sembra ritrovare la spensieratezza di quand’era ragazza, ma la verità sulla morte del padre si svela davanti ai suoi occhi con una scoperta dolorosa e inimmaginabile.