"Come se non ci fosse un domani", la commedia romantica stasera in tv: trama e cast

Il film australiano "Come se non ci fosse un domani", in onda lunedì 14 febbraio 2023 su Rai 1 a partire dalle 21.25, narra la strana vicenda di Teddy, un uomo irresponsabile che, dopo essersi sposato, continua per magia a saltare avanti nel tempo. Una commedia romantica che gioca sul fattore cronologico per impartire al suo protagonista una lezione da non sottovalutare.

"Come se non ci fosse un domani": trama e cast del film

Il protagonista del film è Teddy, un uomo che fatica a prendere decisioni e tende a rimandare obblighi ed impegni. Le cose si complicano parecchio quando sposa Leannee. Il giorno successivo si risveglia (inspiegabilmente) esattamente un anno avanti nel tempo. La donna è incinta, ma il marito non ha nessun ricordo del tempo misteriosamente trascorso. Ma per Teddy i guai sono solamente all'inizio e il tempo procede normalmente per tutti eccetto che per lui, destinato a balzare in avanti nel tempo. Ad aiutarlo ci sarà il suo migliore amico Sam: riuscirà Teddy a frenare questa scheggia temporale e, al contempo, comprendere i veri valori della vita?

"Come se non ci fosse un domani" è una commedia romantica dall’impianto fantastico e qualche tocco più drammatico. Produzione australiana del 2021 diretta da Josh Lawson, ha tra i modelli di riferimento “Ricomincio da capo” di Harold Ramis, film del 1993 che vedeva Bill Murray svegliarsi e vivere sempre la stessa giornata. Qui il versante è declinato verso i binari sentimentali e il protagonista intraprende un involontario percorso che gli permette di comprendere il valore del tempo e di ciò che davvero conta. Il cast di "Come se non ci fosse un domani" è così composto: con Rafe Spall (Teddy), Zahra Newman (Leanne), Josh Lawson (Patrick), Ronny Chieng (Sam), Dena Kaplan (Becka).

Dove vedere “"Come se non ci fosse un domani"” in tv e in streaming (14 febbraio 2023)

"Come se non ci fosse un domani" va in onda su Rai 1 oggi, 14 febbraio, a partire dalle 21.25 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.