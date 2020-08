Ponte Genova, come seguire l'inaugurazione in diretta tv

Genova riparte con l'inaugurazione del nuovo ponte. La bandiera di Genova e quella italiana illumineranno l'inaugurazione del nuovo ponte di Genova San Giorgio, completato in 15 mesi di lavori no-stop, che sarà riconsegnato alla città oggi pomeriggio, con una cerimonia inaugurale che inizierà alle 18.30. Arriveranno in città le più alte cariche dello Stato per prendere parte alla cerimonia, che si svolgerà nel segno della sobrietà come chiesto dai familiari delle vittime del Morandi.

Il programma della giornata è intenso e la celebrazione articolata, pur con la promessa di tenere una cerimonia sobria nel rispetto delle vittime. Presenti le massime cariche dello Stato, tra cui il premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il primo a passare in auto sul nuovo ponte.

Ponte Genova, come seguire l'inaugurazione: Rai e Mediaset

All'inaugurazione del Ponte di Genova saranno dedicati speciali sia in casa Rai che Mediaset.

Rai 1 . Edizione speciale Tg1 condotta da Filippo Gaudenzi e Nadia Zicoschi con Stefania Battistini e Giuseppe La Venia. L'inaugurazione sarà seguita minuto per minuto.

Rai 2. Il Tg2 dell 18.15 si collegherà in diretta con l'inaugurazione

Il Tg2 dell 18.15 si collegherà in diretta con l'inaugurazione Rai 3. Il Tg3 dell 19.00 si collegherà in diretta con l'inaugurazione

Il Tg3 dell 19.00 si collegherà in diretta con l'inaugurazione Rete Quattro . Stasera, dalle ore 18.00, il Tg4, condotto da Giuseppe Brindisi, segue in diretta, con un approfondimento speciale, ricco di ospiti e storie, l’inaugurazione del Ponte San Giorgio di Genova. Tante le storie, i ricordi e il dolore di chi ha perso i propri cari. Parlano anche gli operai che hanno lavorato incessantemente per costruire il Ponte San Giorgio a tempo di record.

Studio Aperto. In onda regolarmente alle 18:20, si collegherà con il capoluogo ligure.

Ponte Genova, come seguire l'inaugurazione: le reti all news

Le all news Rai News 24, Sky Tg24 e TgCom24 saranno ovviamente collegate dal luogo dell'inaugurazione per trasmettere le immagini della celebrazione in diretta.

Ponte Genova, il programma dell'inaugurazione

La cerimonia inizia alle 18.30 sul palco allestito appositamente sul viadotto di poco più di un chilometro. Colonna sonora per il pre e il post cerimonia, le note di “Creuza de ma” di Fabrizio De André nella versione suonata da 18 artisti italiani. L’inaugurazione vera e propria sarà invece anticipata dall’Inno d’Italia, seguito dalla lettura dei nomi delle 43 vittime e da alcuni minuti di silenzio.

Sarà quindi il turno dei discorsi: prima il sindaco-commissario Bucci, poi il presidente della Regione, Giovanni Toti, che passerà la parola a Renzo Piano, ideatore del progetto donato alla città, e poi al premier Giuseppe Conte.

Terminati i discorsi, è il momento del taglio del nastro con la benedizione del viadotto, il suono delle sirene in cantiere e - meteo permettendo - il passaggio delle Frecce Tricolori, che dovrebbero disegnare in aria il simbolo di Genova. Sarà poi Sergio Mattarella a percorrere per primo il ponte a piedi, anche se non è previsto un discorso: il Capo dello Stato incontrerà prima i parenti delle vittime del ponte Morandi.

Ponte Genova, inaugurazione: il no dei parenti delle vittime

Proprio i parenti delle vittime del Morandi hanno confermato ancora una volta che non prenderanno parte alla cerimonia, preferendo un colloquio con Mattarella e un silenzioso riserbo in vista del 14 agosto, secondo anniversario del crollo.