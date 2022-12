Il 7 dicembre Rai 1 trasmette la diretta “Boris Godunov” di Modest Musorgskij. Introdotto da Bruno Vespa e Milly Carlucci, con ospiti e curiosità, l’opera è proposta in diretta anche dalla piattaforma RaiPlay e da Radio 3. Scopriamo come seguire l’importante evento in televisione.

Come seguire in diretta tv la Prima della Scala

La Prima della Scala è uno degli eventi culturali più importanti dell’anno. Una tradizione che si rinnova da tempo, adeguatamente coperta dalle reti Rai.

Oggi, mercoledì 7 dicembre, è il grande giorno: aperte le porte e accesi i riflettori, gli oltre 2000 posti del teatro milanese sono pronti ad essere occupati.

Per l’occasione viene messa in scena l'opera “Boris Godunov” di Modest Petrovic Musorgskij, nell’allestimento di Kasper Holten e l’orchestra diretta dal Maestro Riccardo Chailly, con un cast di cantanti di prim’ordine, guidati da Ildar Abdrazakov.

La prima rappresentazione italiana di “Boris Godunov” avvenne nel 1909 mentre la prima assoluta fu tenuta a San Pietroburgo nel 1869.

Basata sul dramma omonimo di Aleksandr Puškin, è una parabola sul potere, mostrato in tutta la sua violenza e i suoi limiti.



L’opera è trasmessa, in versione integrale, in diretta su Rai 1 con la regia televisiva di Arnalda Canali. Milly Carlucci e Bruno Vespa - e con collegamenti dal foyer di Serena Scorzoni - saranno i conduttori dell’evento, introducendo l’opera e incontrando, prima dell’inizio e durante l’intervallo, le illustri personalità presenti all’evento.

La messa in onda ha inizio alle 17.45 su Rai 1 e si conclude alle 21.15 circa. Nel corso dell’intervallo, alle 19.35 circa, è prevista una edizione del telegiornale.

L’evento è inoltre trasmesso su Radio 3, con la conduzione di Gaia Varon e Oreste Bossini; ed è visibile in diretta streaming e on demand sulla Piattaforma RaiPlay.