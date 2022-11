“Come un gatto in tangenziale”, stasera in tv: 5 curiosità sul film

Canale 5 trasmette sabato 26 novembre in prima serata il film “Come un gatto in tangenziale”. Riccardo Milani dirige una commedia in grado di conquistare i favori del pubblico. Scopriamo qualche curiosità sulla pellicola, interpretata da un cast capeggiato da Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

“Come un gatto in tangenziale”: 5 curiosità

- Come dimostrano alcuni film d’inizio carriera, Riccardo Milani è un regista attento all’aspetto sociale dei suoi lavori cinematografici. Il regista ha raccontato che l’idea per il film è nata dopo aver visto un documentario dal titolo “Residence Bastogi” e, memore di una relazione adolescenziale che ha avuto la figlia con un ragazzo di Bastogi (una zona periferica della zona Roma Ovest), si è fortificata l’idea di realizzare "Come un gatto in tangenziale".

- La pellicola è girata totalmente a Roma, sia in zone centrali che in quelle periferiche. Tra i luoghi dove sono stati battuti il maggior numero di ciak troviamo Capalbio e alcune zone a ridosso del Tevere. Sono tanti altri, comunque, i luoghi riconoscibili: le case popolari situate tra Quartaccio e Torrevecchia, piazza San Silvestro, via del Corso, piazza Santa Caterina della Rota, piazza Colonna, piazza Cavour, l’Idroscalo di Ostia.

- Paola Cortellesi è nata a Massimina, una zona periferica di Roma. Pur non essendo considerata una zona “a rischio”, l’attrice ha dovuto limitare gli studi di ambienti della capitale generalmente poco raccontati. Luoghi, persone, quartieri popolari che l’attrice ha sempre conosciuto bene.

- Ben oltre la finzione, le attrici che interpretano Sue Ellen e Pamela sono state protagoniste di episodi di cronaca. Gemelle, i loro veri nomi sono Alessandra e Valentina Giudicessa. Le due hanno realmente avuto dei problemi di cleptomania: arrestate nel luglio del 2018 per aver rubato dei profumi, nel 2019 sono state nuovamente fermate per il furto di abiti firmati.

- “Come un gatto in tangenziale” rappresenta il caso non frequente di commedia italiana di successo al box-office capace di ottenere anche un buon riscontro critico (avvalorato da diversi premi ricevuti). Uscito nelle sale italiane il 28 dicembre 2017, i risultati lusighieri hanno favorito un sequel dal titolo “Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto”, distributo il 13 luglio 2021.

Dove vedere Come un gatto in tangenziale in tv (26 novembre 2022)

“Come un gatto in tangenziale” va in onda su Canale 5 oggi, 26 novembre, dalle 21.20 e in streaming - live e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.