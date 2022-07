Come un gatto in tangenziale, stasera in tv il film con Paola Cortellesi: trama e cast

In onda oggi, 12 luglio, su Canale 5 “Come un gatto in tangenziale” è tra le più amate commedie di casa nostra degli ultimi anni. Grazie ad uno scatenato cast – i protagonisti sono Antonio Albanese e Paola Cortellesi – il film di Riccardo Milani mette a confronto due realtà agli antipodi, con inevitabili contrasti, sottolineati con vena satirica. Scopriamo qualcosa in più su questa pellicola.

Come un gatto in tangenziale: cast e trama

Uscito nelle sale italiane il 28 dicembre 2017, “Come un gatto in tangenziale” si è guadagnato in breve tempo la fama di cult movie. Grazie ad un ottimo passaparola, ha guadagnato al botteghino di casa nostra oltre 10 milioni di euro e i favori di molta critica. Il successo ha prodotto un sequel dal titolo “Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto” che ha fatto il suo debutto sul grande schermo il 29 dicembre 2021. Entrambe le pellicola sono dirette da Riccardo Milani. Il favore del pubblico è dovuto alla capacità di raccontare l’Italia contemporanea mettendo in parallelo due ceti sociali agli antipodi. Tra i motivi di interesse c’è però anche il confronto tra vecchie e nuove generazioni. Il tutto raccontato utilizzando modalità comiche e satiriche. I due mattatori del film sono Antonio Albanese e Paola Cortellesi, ma il ricco cast vede in scena anche Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Luca Argentero, Mariano Rigillo, Sarah Felberbaum e i giovani Simone de Bianchi e Alice Maselli. Nei panni di sé stessa, fa un’apparizione Franca Leosini.

La storia è la seguente. Agnese e Alessio sono giovani e innamorati, ma provengono da due famiglie che non potrebbero essere più diverse. Il padre della ragazza è Giovanni, a capo di una think tank che sta portando avanti - per conto del Parlamento europeo – una indagine sulle periferie italiane; la madre del ragazzo si chiama Monica e, proveniente dal quartiere romano Bastogi, sembra avere tutti i difetti della "coatta" di periferia. Nel corso della storia entrano in scena anche Luce, moglie divorziata di Giovanni, e Sergio, marito di Monica ed ex pregiudicato. La relazione tra i giovani non è visata di buon occhio né da Giovanni né dalla stessa Monica. Nonostante le forti perplessità familiari, Agnese e Alessio non hanno alcuna intenzione di lasciarsi. Inevitabili si presentano litigi, equivoci e forse, alla fine, un po’ di comprensione.

Dove vedere Come un gatto in tangenziale stasera in tv

“Come un gatto in tangenziale” va in onda questa sera, 12 luglio, su Canale 5 alle 21.20 e in streaming - live e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.