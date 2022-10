"Come un padre", il trailer del documentario Prime Video su Carlo Mazzone

Ricercando "Mazzone Prime Video" ci si può anche imbattere nel solito "forse cercavi Amazon Prime Video" di Google, ma anche il motore di ricerca se ne farà una ragione ora che è ufficiale l'uscita su Prime Video di un documentario su Carlo Mazzone intitolato Come un padre. Di seguito tutte le informazioni e il trailer condiviso dallo stesso Mazzone sul suo profilo Twitter (gestito insieme al nipote).

Quando esce "Come un padre" su Prime Video

Al momento la data precisa non è stata comunicata, ma il documentario dovrebbe uscire a novembre 2022 sulla piattaforma streaming di Amazon.

Cosa e chi vedremo nel documentario su Mazzone

Prima di mostrarvi il trailer, per spiegare di cosa parlerà il documentario bastano due cose: il titolo e i calciatori coinvolti. Per fare solo alcuni nomi tra i più celebri, a testimoniare le qualità professionali e umane di sor Carletto ci sono campioni come Roberto Baggio, Pep Guardiola, Francesco Totti, Andrea Pirlo e molti altri.

Il trailer di "Come un padre"

Ovviamente il trailer contiene qualche immagine della mitica corsa verso la curva dell'Atalanta dopo il pareggio del suo Brescia.