"Come una volta: un amore da favola", il nuovo reality di Nove (ideale per gli amanti di Bridgerton)

“Come una volta: un amore da favola” è pronto a sbarcare in televisione. Si tratta di un nuovo programma che coniuga il reality e il dating show facendo un viaggio a ritroso nel tempo. I protagonisti sono sei ragazzi e sei ragazze che, assistiti da un team di esperti, abbandoneranno abiti e comfort moderni per soggiornare in un castello capace di restituire l’aria, i costumi e i metodi comportamentali del 1821.

Riusciranno i concorrenti a calarsi nel clima ottocentesco e, contemporaneamente, a trovare la loro anima gemella? La registrazione dello programma è avvenuta tra le mura del castello di Govone (provincia di Cuneo), residenza della casa reale dei Savoia tra il XVIII e il XIX secolo, inserito dal 1997 nella lista del patrimonio artistico mondiale dell’UNESCO. “Come una volta: un amore da favola” è composto da 6 puntate più uno speciale finale intitolato “La reunion”: ecco dove vedere gli episodi in televisione e in streaming.

Dove vedere “Come una volta: un amore da favola” in TV

Il reality “Come una volta: un amore da favola” andrà in onda in chiaro il mercoledì alle 21.20 a partire da mercoledì 20 aprile 2022. Il primo episodio sarà disponibile in contemporanea su due canali: Nove e Real Time; dalla settimana successiva sarà trasmesso esclusivamente su Nove.

Streaming live e on demand

Dallo scorso 6 gennaio il programma è interamente disponibile on demand su Discovery +, esclusivamente per gli abbonati alla piattaforma. Ogni puntata, in concomitanza della messa in onda televisiva, sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita sul sito ufficiale di Nove.