"Come una volta: un amore da favola", le anticipazioni della prima puntata del reality

Si alza finalmente il sipario su “Come una volta: un amore da favola”, il nuovo reality in costume che vede sei ragazze e altrettanti ragazzi tornare indietro nel tempo fino al 1800 con la speranza di trovare l’anima gemella.

L’appuntamento è in programma stasera – 20 aprile - nel prime time di Nove e (in via eccezionale) di Real Time: scopriamo qualcosa in più su format, protagonisti e le anticipazioni della prima puntata del programma.

Anticipazioni prima puntata, format, curiosità

“C’era una volta: un amore da favola” sposa ingredienti generalmente molto amati dai telespettatori italiani: la ricostruzione storica, il reality e il dating show. Il luogo dell’azione è quello delle grandi occasioni: il castello di Govone (provincia di Cuneo). Qui si riuniscono per quattro settimane sei ragazzi e sei ragazze – di età compresa tra i 20 e i 30 anni – che devono compiere un viaggio a ritroso nel tempo fino al 1821. In primo luogo sono obbligati a disfarsi di abiti, comfort e oggetti della nostra epoca: dai cellulari ai jeans, dai pc a scarpe moderne, le rinunce devono essere molte. Ma non è tutto: nel corso di quest’arco temporale devono imparare a utilizzare un linguaggio distinto ed elegante, a rispettare rigide regole dell’epoca e a mettere in pratica le nobili buone maniere. Oggi, nella prima puntata, i dodici ragazzi iniziano la loro avventura nel 1821: li vedremo quindi sfilare a uno a uno facendo davanti ai loro nuovi mentori, che li accoglieranno all’interno del castello e inizieranno a prepararli per il gran ballo d’apertura in cui “Gentiluomini” e “Damigelle” potranno finalmente conoscersi.

Team di esperti, Gentiluomini e Damigelle

Per calarsi nell’aria del tempo i giovani sono assistiti da un team di esperti composto da: il Maestro di Cerimonie Nicolay Selikovsky, un ideale conduttore/cupido che segue i ragazzi nelle varie attività giornaliere; l’educatrice sentimentale Elisa Vianello, una psicologa e psicoterapeuta che deve insegnare ai ragazzi le ideali modalità di relazionarsi l'uno con l'altro; Emanuele Pironti, maestro di ballo e coreografie; i due mentori Massimo Da Cepparello (tutor e riferimento per i ragazzi) e Laura Pranzetti Lombardini (istruttrice delle ragazze). I ragazzi, Gentiluomini/Messieurs, sono: Cristiano, Davide, Joseph, Riccardo, Rocco, Ruben. Le ragazze, Damigelle/Mesdemoiselles, sono: Aurora, Clelia, Gabriela, Glenda, Matilda, Sofia.

Dove vedere Come una volta: un amore da favola in TV e in streaming

“Come una volta: un amore da favola” è composto da 6 episodi più uno special dal titolo “La reunion”. La prima puntata va in onda questa sera, mercoledì 20 aprile, alle 21.20 sul canale NOVE. Questa puntata va in onda eccezionalmente in contemporanea anche sul canale Real Time.

Gli episodi dello show sono disponibili sulla piattaforma Discovery +, per gli abbonati al servizio.