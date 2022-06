Comedy Central Presents, anticipazioni e comici

Al via lunedì 20 giugno alle 21, la nuova edizione di Comedy Central Presents porta ancora una volta gli spettacoli comici in televisione. Quattro serate estive all’insegna di leggerezza e divertimento. Scopriamo chi sono i protagonisti di questa nuova stagione dello show, in onda su Comedy Central.

Comedy Central Presents: le anticipazioni e i comici

Visibile su Sky, anche per la stagione estiva il canale Comedy Central mantiene il proposito di divertire i suoi telespettatori. Esempio emblematico ne è la nuova edizione di “Comedy Central Presents”, in partenza nella prima serata di lunedì 20 giugno. Quattro appuntamenti durante i quali vediamo spettacoli teatrali registrati allo Spirit de Milan. Scopriamo insieme i nomi che caratterizzeranno questa nuova stagione:

20 giugno - Davide Calgaro. Nome ricorrente per il pubblico del canale, ha calcato anche il palco di Zelig, ma oltre all’attività di stand-up comedy ha recitato in diversi film. Il suo è uno spettacolo profondamente autobiografico e racconta in chiave comica il passaggio tra adolescenza ed età adulta.

27 giugno - Eleazaro Rossi. Lo abbiamo visto nell’ultima stagione de Le iene. Lo spettacolo proposto ha come titolo “The Eleazaro Experience”. Anche nel suo caso gli elementi autobiografici sono di primaria importanza. Parte dalla sua infanzia e dal rapporto con i genitori e approda man mano a temi universali e alla sua paternità.

4 luglio – Arianna Porcelli Safonov. Conduttrice e autrice di monologhi, propone uno show dal titolo “Egozoico”. L’argomento principe dello spettacolo è l’ego smisurato dell’individuo nella società contemporanea.

11 luglio – The Pozzolis Family. Il duo comico è formato da Alice Mangioni e Gianmarco Pozzoli. Il loro è un mix di sketch e stand-up, canzoni e monologhi. Racconteranno, in chiave ovviamente comica, i retroscena della vita da genitori, con gioie e patimenti della vita adulta.

Dove vedere Comedy Central Presents (da lunedì 20 giugno)

Le puntate di Comedy Central Presents vanno in onda il lunedì, a partire dal 20 giugno, alle 21:00 su Comedy Central (canale 129 di Sky). Il programma è disponibile anche in streaming su NOW.