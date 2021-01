"Sex & the City" romano e l'amore impossibile di "Sul più bello": i due nuovi film italiani da vedere su Prime

Serie tv, documentari e film: sono sempre più numerose le nuove produzioni italiane disponibili sulle piattaforme di streaming. E se Netflix ha lanciato nei mesi scorsi due contenuti originali come la docu-serie "SanPa" e il film "L'incredibile storia dell'Isola delle Rose", Amazon Prime Video propone in questo inizio 2021 due film nostrani destinati a diventare dei piccoli fenomeni di culto: "Burraco fatale" e "Sul più bello".

Sono due commedie all'italiana, accomunate, oltre che dalla nazionalità, dal fatto di essere uscite al cinema lo scorso ottobre, prima che le sale venissero di nuovo chiuse per l'emergenza coronavirus. Ma grazie a Prime Video, Burraco fatale e Sul più bello hanno ora una grande chance di essere visti da molti italiani.

Sul più bello: trama, cast, trailer

Venerdì 8 gennaio è uscito in esclusiva su Prime Video "Sul più bello", commedia sentimentale del 2020 diretta da Alice Filippi e tratta dall'omonimo romanzo della 19enne genovese Eleonora Gaggero.

La storia è ambientata a Torino e ha per protagonista Marta (interpretata dalla debuttante Ludovica Francesconi, romana classe 1999), ragazza che soffre dalla nascita di una rara malattia genetica.

Nonostante ciò, Marta è la ragazza più solare che ci sia. A 19 anni sogna il grande amore, ma lei non è una che si accontenta di un amore "qualunque" e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire "ti amo" da un ragazzo bello... il più bello di tutti, come i suoi idoli David Beckham e Zac Efron.

I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio): bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile. In altre parole, la preda perfetta, a cui però non vuole assolutamente confessare nulla della sua malattia.

Ma mentre i fedeli amici si preparano a gestire l'ennesima delusione, lei sente che stavolta le cose andranno in maniera diversa anche se dovrà vedersela con Beatrice, una temuta rivale che tenterà di scombinare il suo piano d’amore.

Piccola curiosità: la bellissima rivale Beatrice è interpretata da Eleonora Gaggero.

"Sul più bello" è stato prodotto e distribuito al cinema da Eagle Pictures

Burraco fatale: trama, cast, trailer

Uscirà invece a febbraio su Amazon Prime Video il film "Burraco fatale", che al contrario di Sul più bello vanta un cast di grandi attrici: Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni, oltre alla partecipazione di Loretta Goggi.

Diretto da Giuliana Gamba (regista pesarese che tra il 1976 e il 1981 ha diretto anche due film a luci rosse), Burraco Fatale parla di quattro amiche - Irma, Eugenia, Miranda e Rina - un po' eccentriche, accomunate dalla passione per il gioco di carte burraco. Ma quando ottengono il pass per partecipare ai campionati nazionali, arriva il colpo di fulmine per Irma (Gerini), che scappa in Marocco con il principe azzurro Nabil (interpretato da Mohamed Zouaoui).

Un film sentimentale che per certi versi ricorda "Sex and the City", anche se al posto di New York c'è Anzio, località balneare in provincia di Roma.

"Burraco fatale" è stato prodotto da Fenix Entertainment con Rai Cinema e Morocco Movie Group