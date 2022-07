Il commissario Ricciardi 2, tutto sulla serie tv: quando inizia, trama, cast

La seconda stagione de “Il commissario Ricciardi” viene trasmessa da Rai 1 nella prima metà del 2023. Interpretato da Lino Guanciale, il commissario della Mobile Luigi Alfredo Ricciardi si muove nella Napoli degli anni ‘30 tra delicate indagini e le vicende sentimentali. Scopriamo ciò che vedremo nelle nuove puntate della serie.

Quando inizia Il commissario Ricciardi 2

La seconda stagione de “Il commissario Ricciardi” non ha una data ufficiale d’inizio. La Rai ha indicato come data di messa in onda la prima metà del 2023. La prima stagione è stata trasmessa in prima visione tv dal 25 gennaio al 1º marzo del 2021. Come capita spesso in questi casi, la serie potrebbe essere trasmessa nel corrispettivo periodo del 2023.

Il commissario Ricciardi 2: numero di puntate

La seconda stagione de “Il commissario Ricciardi” sarà composta da 4 puntate, dunque due in meno della precedente.

Trama e anticipazioni

Nella Napoli degli anni ‘30 continuano le indagini e le vicende sentimentali di Luigi Alfredo Ricciardi, commissario della Mobile. Gli omicidi imperversano e il Nostro ha un fiuto speciale nell’individuarle gli assassini, grazie alla maledizione ereditata dalla madre: quella di vedere i fantasmi di coloro che sono stati uccisi, ascoltandone anche l’ultimo pensiero di quando erano in vita. Il timore di tramandare tale potere ad un eventuale figlio ha compromesso l’amore con Enrica, la ragazza dirimpettaia, che adesso è corteggiata dal tedesco Manfred. Altre donne sono però affascinate dal commissario: a partire da Livia fino a giungere alla contessa Bianca Palmieri di Roccaspina. Colpito dalla recente scomparsa della tata Rosa (sostituita comunque molto bene dalla più giovane Nelide), nel lavoro Ricciardi viene aiutato dal brigadiere Maione e dal medico legale Bruno Modo.

Cast e personaggi

Il cast della prima stagione è confermato: Lino Guanciale (Luigi Alfredo Ricciardi), Antonio Milo (Raffaele Maione), Enrico Ianniello (Bruno Modo), Serena Iansiti (Livia Lucani), Maria Vera Ratti (Enrica Colombo), Mario Pirrello (Angelo Garzo), Fabrizia Sacchi (Lucia Caputo), Nunzia Schiano (Rosa Vaglio), Adriano Falivene (Bambinella), Marco Palvetti (Falco), Peppe Servillo (don Pierino Fava). Ci saranno però anche dei volti nuovi, non ancora annunciati. La regia passa invece da Alessandro D’Alatri a Gianpaolo Tescari. La sceneggiatura della serie è scritta da Maurizio De Giovanni insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff.

Dove vedere Il commissario Ricciardi 2 in tv e in streaming

La seconda stagione de Il commissario Ricciardi andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Tutti gli episodi della serie saranno poi disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.