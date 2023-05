Con il cuore nel nome di Francesco, al via con Renga e Nek e una testimonianza del dramma dell’Emilia Romagna

Nello splendido scenario del sagrato della Basilica Superiore di Assisi, torna Con il Cuore nel nome di Francesco, lo show di musica e solidarietà guidato da Carlo Conti che quest’anno serve in particolare, oltre a sostenere come di consueto le tante iniziative benefiche dei francescani, come mense e missioni, anche per aiutare le popolazioni dell’Emilia Romagna costrette in ginocchio dalle recenti alluvioni.

Giunta alla XXI edizione l’evento di solidarietà “Con il Cuore nel Nome di Francesco”, è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi. Per partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515.

Ad aprire la serata è il doveroso appello di Carlo Conti a donare e poi il duetto tra Francesco Renga e Nek che esibiscono in una loro interpretazione di “A mano a mano”, la canzone di Riccardo Cocciante la cui versione più famosa è quella del compianto Rino Gaetano. Al termina dell’esibizione come è giusto che sia, si rilancia l’appello a mandare un sms o a chiamare il 45515 con un messaggio particolare da parte di Nek. L’artista romagnolo è stato uno dei primi a mobilitarsi per aiutare i cui conterranei vittime dell’alluvione e infatti sottolinea, la causa dell’aiuto alla popolazione dell’Emilia Romagna ‘mi riguarda piuttosto da vicino’.

Carlo Conti saluta i due musicisti per poi tornare sulla sciagura che ha colpito la regione italiana, dove tanti volontari si sono rivelati eroi per caso, anzi veri ‘supereroi’, come quelli cantati dal secondo artista a salire sul palco allestito sul prato davanti alla Basilica di Assisi: Mr Rain che intona il bel brano presentato nello scorso Festival di Sanremo.

“Dobbiamo sempre avere il coraggio di fare il primo passo e di tirare fuori il supereroe che c’è in noi, perché insieme siamo invincibili” dice Mr Rain.

Poi una drammatica testimonianza direttamente dalle terre alluvionate con un frate del convento francescano di Faenza, anche centro Caritas, che ha raccontato le difficoltà in cui ancora versa la zona. “Una zona di Faenza, è andata sott’acqua deu volte in 15 giorni, la nostra è andata sott’acqua una volta sola”, racconti davvero terribili che danno bene l’idea della difficilissima situazione.