'Con il Cuore - Nel Nome di Francesco', stasera in tv: cantanti, ospiti, scaletta

Carlo Conti torna anche quest'anno per la tradizionale serata di beneficenza "Con il cuore - Nel nome di Francesco", giunta alla sua ventunesima edizione. In onda oggi, 30 maggio 2023 a partire dalle 21.25, l'evento è trasmesso in diretta da Assisi e vede sul palco alcuni artisti della nostra scena musicale, votati alla solidarietà verso le persone meno fortunate.

Con il Cuore - Nel Nome di Francesco: le anticipazioni

La serata benefica dal titolo "Con il cuore" giunge quest'anno alla sua ventunesima edizione. L'evento è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato. Andando nello specifico, quest'anno si aiutano le famiglie italiane in difficoltà, le Mense Francescane operanti nel nostro territorio, i progetti delle Missioni Francescane che lavorano sia in Italia che all'estero. Un sostegno speciale va anche agli aiuti umanitari per i civili colpiti da guerre e terremoti.

Carlo Conti è ancora una volta il conduttore della serata evento, che viene trasmessa in diretta da Rai 1 da un luogo tanto suggestivo quanto carico di storia e significati: il Sagrato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi, patria del "poverello", che ripudiò i beni materiali per condurre una vita votata all'umiltà e all'armonia, in nome di Dio e dei meno fortunati. Partecipano alla serata diversi testimoni di solidarietà e fraternità civile, sia religiosi che medici. Carolina Rey veste i panni di inviata e ci mostra l'attività di alcune Mense Francescane situate sul nostro territorio: emergono in tal modo le figure di frati e volontari, che hanno deciso di dedicare parte della propria vita alla solidarietà in favore di persone in difficoltà.

"Con il cuore - Nel nome di Francesco" unisce come d'abitudine spiritualità e spettacolo: a dare man forte alla causa intervengono alcuni famosi artisti della nostra scena musicale. Ad esibirsi saranno Fiorella Mannoia, i Pooh, Nek, Francesco Renga, Mr Rain, e Amii Stewart.

Il programma è accessibile anche ai ciechi e ai sordi: l’audiodescrizione è in diretta su Rai 1 e in simulcast su RaiPlay. Per le persone sorde la serata è visibile su Rai 1 con i sottotitoli in diretta. In più, dallo studio TV1 del Centro di Produzione TV di Napoli “4 performer e 2 interpreti LIS” realizzano nella Lingua dei Segni Italiana, una produzione dell'evento trasmessa poi su RaiPlay.

Dove vederlo in tv e in streaming (30 maggio 2023)

Lo speciale "Con il Cuore - Nel Nome di Francesco" va in onda oggi, 30 maggio, dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.