Con l’aiuto del cielo, questa sera la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi 22 novembre la serie poliziesca “Con l’aiuto del cielo”. Di produzione franco-belga, segue l’inedita coppia formata da Ellie e Clément. La prima è una detective atea, il secondo un seminarista: entrambi sono dediti alla risoluzione di misteriosi casi di omicidio. Scopriamo qualcosa in più si questo progetto.

Con l’aiuto del cielo: le anticipazioni

“Con l’aiuto del cielo” (titolo originale: “Prière d'enquêter”) è una serie franco-belga di genere poliziesco. Composta da sei puntate, è trasmessa da Canale 5 nel corso di altrettante settimane: in onda a partire da oggi, 22 novembre, il finale è previsto per il 27 dicembre. In patria i sei episodi sono stati trasmessi tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.

Nel corso del primo appuntamento la storia segue i due protagonisti. Le prima si chiama Ellie Taleb, capitano di polizia a Montpellier; atea, deve occuparsi di tre sorelle. Il secondo è Clément: rimasto orfano e cresciuto in monastero, deve fare i conti con la morte di padre Benoît. A questo punto il giovane seminarista inizia ad indagare con la detective: Clément confessa infatti alla donna di avere una laurea in psicocriminologia.

Assolutamente anomala, la coppia inizia così ad indagare su diversi misteriosi omicidi. Come quello di una docente universitaria, trovata senza vita. O come quelli di un cuoco e di un capo di un campo scout.

Ad interpretare Clément è l'attore Mathieu Spinosi, mentre Sabrina Ouazani veste i panni di Elli. La regia è curata da Laurence Katrian.

Le ambientazioni principali dei sei episodi sono quelle di Montpellier e dell'Occitania, in particolar modo vediamo più volte l’Abbazia di Santa Maria di Valmagne e il Prieuré Saint-Michel de Grandmont, ex monastero romanico.

Dove vedere “Con l’aiuto del cielo” in tv e in streaming (22 novembre 2022)

La prima puntata di “Con l’aiuto del cielo” va in onda martedì 22 novembre su Canale 5 dalle ore 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.