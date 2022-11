Con l’aiuto del cielo, questa sera la seconda puntata: le anticipazioni

In onda oggi, 29 novembre, in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della miniserie “Con l’aiuto del cielo” vede i due protagonisti alle prese con un misterioso caso: un capo scout viene trovato senza vita in un tempio. Qualcuno ha inscenato una sua overdose, ma cosa si nasconde dietro questo inquietante caso?

Con l’aiuto del cielo: le anticipazioni del 29 novembre

Andata in onda la scorsa settimana, la prima puntata di "Con l'aiuto del cielo" ci ha fatto conoscere i due protagonisti della miniserie franco-belga: Clément, seminarista orfano, ed Ellie Taleb, capitano di polizia di Montpellier, atea.

Nella seconda puntata, in onda oggi 29 novembre in prima serata su Canale 5, viene trovato in un tempio protestante il corpo di Jona, il capo di un campo scout. Un episodio inquietante, anche perché l’uomo è trovato con una siringa tra le mani. Eppure dopo non molto tempo che l’ipotesi overdose risulta essere non credibile. L’uomo è stato vittima di un omicidio e qualcuno ha inscenato l’overdose dopo averlo ucciso. La Talleb non riesce a risolvere il mistero e si rivolge a Clément, che grazie al suo parere giunge a delle ipotesi che fanno intravedere la soluzione del caso. Sono diverse le persone fermate dalla polizia, ma soltanto uno è l’assassino.

Nel frattempo il seminarista è ancora determinato a scoprire l’identità dei genitori che lo hanno lasciato in convento quando ancora era molto piccolo. Scopriamo, inoltre, che Alex ha fatto domanda per essere trasferito, favorito dalle indecisioni di Ellie, che non vuole impegnarsi in una relazione seria e matura.

Dove vedere “Con l’aiuto del cielo” in tv e in streaming (29 novembre 2022)

La seconda puntata di “Con l’aiuto del cielo” va in onda martedì 29 novembre su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Gli episodi della serie sono inoltre visibil, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.