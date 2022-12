Con l’aiuto del cielo, questa sera la terza puntata: le anticipazioni

La terza puntata della miniserie “Con l’aiuto del cielo” va in onda oggi, 6 dicembre, in prima serata su Canale 5. Nathalie Josserand, professoressa dell'Università di Montpellier, viene trovata morta. Indagando, Elli capisce che il responsabile potrebbe essere l’attuale fidanzato di una delle sue sorelle. Clément individua però un’altra probabile pista.

Con l’aiuto del cielo: le anticipazioni del 6 dicembre

Il caso della puntata è quello della professoressa Nathalie Josserand. 45enne, la donna viene trovata senza vita nell'Università di Montpellier, dove insegna. Elli Taleb inizia ad indagare e tutte le strade portano inizialmente all'assistente e professore David Crosnier, un uomo di 35 anni che viene trovato in possesso dell'arma del delitto.

Un dettaglio di non poco conto lascia Ellie senza parole: appurato che Crosniere era stato l'amante della professoressa, attualmente ha una storia d'amore con Maryam, una delle sorelle di Elli. E mentre quest'ultima è impegnata con la vendita della casa di famiglia, Maryam difende a spada tratta l'uomo accusato di omicidio.

Elli continua ad indagare in modo incessante, ma Clément capisce che in questa vicenda qualcosa non torna e attraverso le sue brillanti intuizioni comincia a sospettare di Stéphane Rocques, preside dell'Università di Montpellier. Di sicuro l'uomo ha diverse cose da nascondere.

Dove vedere “Con l’aiuto del cielo” in tv e in streaming (6 dicembre 2022)

La terza puntata di “Con l’aiuto del cielo” va in onda martedì 6 dicembre su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Gli episodi della serie sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.